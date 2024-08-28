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Никогда не чистите медь перекисью водорода — почему это нельзя делать ни в коем случае

28 августа 2024 13:40
Валентина Осадчая - Редактор
Почему нельзя чистить медь перекисью водорода — причины и альтернативы
Человек, чистящий медное изделие. Фото: Medium
Валентина Осадчая - Редактор

К сожалению, не всегда перекись водорода является универсальным очистителем, как об этом думают многие люди, например, если говорить о его связи с медью. Эксперты не советуют очищать медные вещи этим аптечным средством, и этому есть несколько причин.

Об этом рассказывает The National.

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Обычная аптечная перекись водорода обладает окислительными свойствами, поэтому прекрасно борется с микробами и делает поверхности более светлыми. Но что касается его взаимодействия с медью, то она совсем не положительна, ведь это средство, наоборот, вредит металлу.

Две бутылки с перекисью водорода
Две бутылки с перекисью водорода. Фото: Pinterest

Дело в том, что медь — это реактивный металл, поэтому от перекиси водорода он может окислиться и резко потемнеть. А со временем этот металл может повредиться и образовать отметки на ваших предметах из меди. Поэтому эксперты категорически не советуют очищать медь перекисью водорода.

Чем можно заменить перекись водорода

Соль с уксусом

Есть определенные альтернативы этому аптечному средству, которое может испортить медные материалы. Одними из самых безопасных народных средств считаются соль с уксусом. Просто смешайте эти два кухонных ингредиента и нанесите раствор на медные изделия.

Сочетание уксуса с солью
Сочетание уксуса с солью. Фото: Pinterest

Так можно эффективно очистить материалы из меди, придавая им блеск и избежав повреждений.

Лимон

Эта натуральная кислота — также отличный вариант очистки медных изделий. Совместите лимон с небольшим количеством соли и нанесите смесь на медные изделия. Это поможет вам вернуть вещам из этого металла природного блеска и красоты.

Лимон с солью
Лимон с солью. Фото: Decorexpro

Все эти домашние средства помогут вам сделать медные изделия снова сияющими и, что самое главное в этом, цельными.

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