Кухонні предмети, які притягують гроші — що обов'язково повинно бути вдома

Щасливі літні люди на кухні. Фото: Pinterest

У давні часи найголовнішим місцем в будинку була саме кухня, адже по ній можна було зрозуміти, наскільки багатою є сім’я. Якщо ви хочете залучити багатство до свого будинку, варто знати, які предмети необхідно тримати на кухні.

Новини.LIVE ділиться порадами.

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Дерев'яний посуд

Експерти рекомендують тримати вдома декілька комплектів предметів з дерева. За думкою езотериків, саме через дерево краще проникає енергія багатства. Тому якщо на вашій кухні є дерев’яний гарнітур, можете сміливо чекати на примноження грошей.

До того ж, дерево — це символ росту і процвітання, тому тримаючи вдома посуд з цього матеріала можна притягнути удачу до своєї сім’ї.

Дерев'яні столові прибори і тарілки. Фото: Pinterest

Дзеркало

За феншуєм дзеркало — це сильний інструмент, який залучає достаток в сім’ю. Дзеркала в домі відбивають енергію і світло, тим самим, покращуючи сімейний добробут. Але для того, щоб не припуститися помилки і не зіпсувати все, варто знати, як правильно вішати дзеркало на кухні.

Фахівці рекомендують розмістити дзеркало таким чином, щоб у ньому була видна їжа на столі або на плиті. Так можна подвоїти ефект збільшення числа продуктів і, як наслідок, покращити свій дохід.

Правильно повішане дзеркало на кухні. Фото: Pinterest

Живі рослини

Живі рослини — це завжди ріст і енергія, але не тільки цим вони корисні. Живі домашні квіти на кухні — це ще і покращення грошової аури. Найкраще тримати на кухні грошове дерево або інші рослини, які мають кругле листя, що нагадують монети.

Їх краще розмістити на підвіконні або полиці, куди потрапляють прямі сонячні промені. У жодному разі не можна ставити квіти над плитою або над духовою піччю, адже через високу температуру вони можуть загинути.

Багато живих квітів на кухні. Фото: Decorexpro

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