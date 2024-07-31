Кухонные предметы, которые притягивают деньги — что обязательно должно быть дома

Счастливые пожилые люди на кухне. Фото: Pinterest

В древние времена самым главным местом в доме была именно кухня, ведь по ней можно было понять, насколько богата семья. Если вы хотите привлечь богатство в свой дом, следует знать, какие предметы необходимо держать на кухне.

Новини.LIVE делится советами.

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Деревянная посуда

Эксперты рекомендуют держать дома несколько комплектов предметов из дерева. По мнению эзотериков, именно через дерево лучше проникает энергия богатства. Поэтому если на вашей кухне есть деревянный гарнитур, можете смело ждать умножения денег.

К тому же, дерево – это символ роста и процветания, поэтому держа дома посуду из этого материала можно привлечь удачу в свою семью.

Деревянные столовые приборы и тарелки. Фото: Pinterest

Зеркало

По фэншую зеркало — это сильный инструмент, привлекающий достаток в семью. Зеркала в доме отражают энергию и свет, тем самым, улучшая семейное благополучие. Но для того, чтобы не допустить ошибку и не испортить все, стоит знать, как правильно вешать зеркало на кухне.

Специалисты рекомендуют разместить зеркало таким образом, чтобы в нем была видна еда на столе или на плите. Так можно удвоить эффект увеличения числа продуктов и, следовательно, улучшить свой доход.

Правильно повешенное зеркало на кухне. Фото: Pinterest

Живые растения

Живые растения — это всегда рост и энергия, но не только этим они полезны. Живые домашние цветы на кухне — это еще и улучшение денежной ауры. Лучше всего держать на кухне денежное дерево или другие растения, которые имеют круглые листья, напоминающие монеты.

Их лучше разместить на подоконнике или полке, куда попадают прямые солнечные лучи. Ни в коем случае нельзя ставить цветы над плитой или над духовой печью, ведь из-за высокой температуры они могут погибнуть.

Много живых цветов в кухне. Фото: Decorexpro

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