Що зробити з перцем у серпні, щоб збирати врожай ще 2 місяці — поради дачникам

Людина, яка доглядає перець на городі. Фото: Freepik

Друга половина літа — це важливий період для перця, адже саме в цей час його треба особливо доглядати. Якщо ви хочете збирати рясний врожай цього овоча ще декілька місяців, вам варто розуміти, що з ним треба робити наприкінці літа.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Як варто доглядати перець у серпні

Формування кущів

У теплиці сформуйте кущі цього овоча, видаляючи пагони, які ростуть збоку всередину куща. Також наприкінці серпня прищипуйте верхню частину рослин, щоб з квіток вийшли плоди, а на кущах вони встигли вирости до перших заморозків.

Що стосується перця у відкритому ґрунті, то там його формувати не треба, адже світла від сонячних променів і повітря вистачає абсолютно всім рослинам. Хоча кущі в цьому місці виростають меншими за розміром, зате врожай на них щедрий.

Процес формування кущів перцю. Фото: скриншот з YouTube

Підживлення перцю

В останній літній місяць перець може постраждати від вершинної гнилі, адже йому може не вистачати кальцію. Тому в серпні варто підживити перець розчином із вмістом хелату кальцію або кальцієвою селітрою. Також дачники радять використовувати добрива із вмістом таких елементів, як:

Бор

Магній

Фосфор

Калій

Полив перцю

У серпні поливайте перець теплою водою двічі-тричі на тиждень в кількості однієї лійки на одну дорослу рослину. У відкритому ґрунті поливайте овоч в залежності від того, яка у вас погода надворі, — зазвичай це один або два рази на тиждень.

Полив перцю на городі. Фото: Decorexpro

Збір врожаю перця

В останній місяць літа зривайте перець з кущів регулярно, щоб активувати ріст і розвиток нових плодів, тобто, збільшити врожай цього овоча на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, чому на перці виникає вершинна гниль і як врятувати врожай.

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати болгарський перець на городі.

Також ми повідомляли про те, чому на перці скручується листя і як це виправити.