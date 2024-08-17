Що зробити з перцем у серпні, щоб збирати врожай ще 2 місяці — поради дачникам

Обов'язково зробіть це з перцем у серпні, якщо хочете ще два місяці збирати врожай
Друга половина літа — це важливий період для перця, адже саме в цей час його треба особливо доглядати. Якщо ви хочете збирати рясний врожай цього овоча ще декілька місяців, вам варто розуміти, що з ним треба робити наприкінці літа.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Як варто доглядати перець у серпні
Формування кущів
У теплиці сформуйте кущі цього овоча, видаляючи пагони, які ростуть збоку всередину куща. Також наприкінці серпня прищипуйте верхню частину рослин, щоб з квіток вийшли плоди, а на кущах вони встигли вирости до перших заморозків.
Що стосується перця у відкритому ґрунті, то там його формувати не треба, адже світла від сонячних променів і повітря вистачає абсолютно всім рослинам. Хоча кущі в цьому місці виростають меншими за розміром, зате врожай на них щедрий.
Підживлення перцю
В останній літній місяць перець може постраждати від вершинної гнилі, адже йому може не вистачати кальцію. Тому в серпні варто підживити перець розчином із вмістом хелату кальцію або кальцієвою селітрою. Також дачники радять використовувати добрива із вмістом таких елементів, як:
- Бор
- Магній
- Фосфор
- Калій
Полив перцю
У серпні поливайте перець теплою водою двічі-тричі на тиждень в кількості однієї лійки на одну дорослу рослину. У відкритому ґрунті поливайте овоч в залежності від того, яка у вас погода надворі, — зазвичай це один або два рази на тиждень.
Збір врожаю перця
В останній місяць літа зривайте перець з кущів регулярно, щоб активувати ріст і розвиток нових плодів, тобто, збільшити врожай цього овоча на городі.
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