Что сделать с перцем в августе, чтобы собирать урожай еще 2 месяца — советы дачникам

Человек, который ухаживает за перцем на огороде. Фото: Freepik

Вторая половина лета — это важный период для перца, ведь именно в это время за ним нужно особенно ухаживать. Если вы хотите собирать обильный урожай этого овоща еще несколько месяцев, вам следует понимать, что с ним нужно делать в конце лета.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Формирование кустов

В теплице сформируйте кусты этого овоща, удаляя побеги, растущие сбоку внутрь куста. Также в конце августа прищипывайте верхнюю часть растений, чтобы из цветков получились плоды, а на кустах они успели вырасти до первых заморозков.

Что касается перца в открытом грунте, то там его формировать не надо, ведь света от солнечных лучей и воздуха достаточно всем растениям. Хотя кусты в этом месте вырастают меньшими по размеру, зато урожай на них щедрый.

Процесс формирования кустов перца. Фото: скриншот с YouTube

Подкормка перца

В последний летний месяц перец может пострадать от вершинной гнили, ведь ему может не хватать кальция. Поэтому в августе следует подкормить перец раствором с содержанием хелата кальция или кальциевой селитрой. Также дачники советуют использовать удобрения с содержанием таких элементов, как:

Бор

Магний

Фосфор

Калий

Полив перца

В августе поливайте перец теплой водой два-три раза в неделю в количестве одной лейки на одно взрослое растение. В открытом грунте поливайте овощ в зависимости от того, какая у вас погода на улице, — обычно это один или два раза в неделю.

Полив перца на огороде. Фото: Decorexpro

Сбор урожая перца

В последний месяц лета срывайте перец с кустов регулярно, чтобы активировать рост и развитие новых плодов, то есть, увеличить урожай этого овоща на огороде.

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