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Оси шалено атакують виноград — як ефективно та швидко врятувати врожай

14 серпня 2024 03:13
Катерина Волченко - Редактор
Як захистити виноград від ос — найдієвіші методи, поради дачникам
Оси, які знищують виноград. Фото: Pixabay
Катерина Волченко - Редактор

Влітку, коли достигає виноград, його починають атакувати різні комахи, зокрема, оси, які псують врожай. Щоб захистити свій виноград від цих шкідників, потрібно знати дієві методи, які допоможуть швидко забути про ос і врятувати свій врожай в саду.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Використання дихлофосу

Щоб позбутися ос, можна знищити їхні гнізда шляхом обприскування їх з балончика дихлофосом. Щоб вони задихнулися, закрийте вхід у гніздо ганчіркою з аерозолем. Це допоможе перекрити "кисень" і знищити комах одним махом.

Процесс опрыскивания винограда в саду
Процес обприскування винограду в саду. Фото: Pinterest

Застосування монтажної піни

Можна також скористатися звичайною монтажною піною, яка, певно, є у кожного справжнього господаря. Нею "задмухайте" всі отвори у стовпах, а також місця, де можуть оселитися оси. 

Використання рідкого диму

Знищити комах можна також речовинами, які мають сильний аромат, наприклад, рідким димом. Їм користуватися потрібно до того, як виноград достигне, адже потім взагалі не можна буде позбутися ос. 

Осы, атакующие виноград
Оси, що атакують виноград. Фото: Decorexpro

Створення пасток-приманок

Ще одним чудовим методом боротьби з осами на винограді є створення пасток з пластикових пляшок. Туди можна покласти суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Пиво і цукор — 500 мілілітрів на дві столові ложки відповідно
  • Цукор або мед, винний оцет і вода — три столові ложки на 50-70 мілілітрів і 0,5 літрів відповідно
  • Солодке біле вино і м’ятний сироп в об’ємі 20-30 мілілітрів

Розкладання розчавлених фруктів з інсектицидами

Також боротися з осами на винограді допоможуть і фрукти, обприскані інсектицидами. Просто постеліть під виноградом плівку і покладіть на неї розчавлені сливи, груші або кірки дині.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна врятувати виноград від розвитку хлорозу. 

Раніше ми розповідали про те, чому виноград стає чорним і починає гнити, ще не дозрівши. 

Також ми повідомляли про те, як можна швидко позбутися сірої гнилі на винограді.

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