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Осы бешено атакуют виноград — как эффективно и быстро спасти урожай

14 августа 2024 03:13
Екатерина Волченко - Редактор
Как защитить виноград от ос — самые действенные методы, советы дачникам
Осы, уничтожающие виноград. Фото: Pixabay
Екатерина Волченко - Редактор

Летом, когда созревает виноград, его начинают атаковать разные насекомые, в частности, осы, которые портят урожай. Чтобы защитить свой виноград от этих вредителей, нужно знать действенные методы, которые помогут быстро забыть про ос и спасти свой урожай в саду.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Эффективные методы спасения винограда от ос

Использование дихлофоса

Чтобы избавиться от ос, можно уничтожить их гнезда путем опрыскивания их из баллончика дихлофосом. Чтобы они задохнулись, закройте вход в гнездо тряпкой с аэрозолем. Это поможет перекрыть "кислород" и уничтожить насекомых одним махом.

Процесс опрыскивания винограда в саду.
Процесс опрыскивания винограда в саду. Фото: Pinterest

Применение монтажной пены

Можно также воспользоваться обычной монтажной пеной, которая, вероятно, есть у каждого настоящего хозяина. Ею "задувайте" все отверстия в столбах, а также места, где могут поселиться осы.

Использование жидкого дыма

Уничтожить насекомых можно также веществами, обладающими сильным ароматом, например, жидким дымом. Им пользоваться нужно до того, как виноград созреет, ведь потом вообще нельзя будет избавиться от ос.

Осы, атакующие виноград
Осы, атакующие виноград. Фото: Decorexpro

Создание ловушек-приманок

Еще одним замечательным методом борьбы с осами на винограде является создание ловушек из пластиковых бутылок. Туда можно положить смесь из таких ингредиентов, как:

  • Пиво и сахар — 500 миллилитров на две столовые ложки соответственно
  • Сахар или мед, винный уксус и вода — три столовые ложки на 50-70 миллилитров и 0,5 литров соответственно
  • Сладкое белое вино и мятный сироп в объеме 20-30 миллилитров

Разложение раздавленных фруктов с инсектицидами

Также бороться с осами на винограде помогут и фрукты, опрысканные инсектицидами. Просто постелите под виноградом пленку и положите на нее раздавленные сливы, груши или корки дыни.

Напомним, мы писали о том, как можно спасти виноград от развития хлороза.

Раньше мы рассказывали о том, почему виноград становится черным и начинает гнить, еще не созрев.

Также мы сообщали о том, как можно быстро избавиться от серой гнили на винограде.

советы сад виноград осы

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