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П'ять чарівних дерев, які приваблюють удачу та достаток — посадіть біля дому

20 вересня 2024 06:52
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Які дерева посадити біля дому, щоб привабити удачу і достаток — п'ять чарівних рослин
Плодові та квітучі дерева біля дому. Фото: freepik.com
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

В Україні з давніх-давен вірять, що певні рослини, у тому числі дерева, можуть приносити удачу, достаток та гармонію у життя. Варто лише посадити їх біля свого будинку й доглядати, тоді вони вам обов'язково віддячать. У наш час збереглися ці вірування. 

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Які дерева за народними прикметами посадити біля дому, щоб привабити щастя, удачу і достаток, дізнавайтесь далі в матеріалі. 

П'ять чарівних дерев, які приваблюють удачу та достаток

Вважається, що саме ці дерева здатні притягувати позитивні енергії, залучати у життя свого власника добробут, гармонію, приносити удачу та достаток. 

Навіть якщо ці вірування звичайні забобони, ці дерева точно стануть прикрасою вашої ділянки, принесуть користь та створять приємну атмосферу поруч з вашим будинком.

Калина

Калина з давніх часів займала особливе місце в народній культурі, вважаючись священною, символом життєвої сили.  Наші прадіди вірили, що калина може захистити від зла, принести удачу та кохання. А її ягоди не лише смачні, а й мають цінні лікувальні властивості, користь яких відома вже століттями. Вважається, що калину краще садити біля колодязя, адже їй потрібно багато вологи.

 

Чому варто посадити калину біля дому
Плоди калини на дереві. Фото: google.com

Модрина

Модрина — вид дерева з родини соснових. Ця рослина відрізняється густотою, красивими незвичайними шишками, стійкістю до морозів та шкідників, тривалістю життя. Також модрина здатна знизити рівень бактерій у повітрі завдяки своїм антибактеріальним властивостям. 

З погляду езотерики та містики, це дерево має позитивний вплив на психологічний стан людини, наділяє свого власника життєвою силою, стійкістю та енергією. 

 

Чому варто посадити модрину біля дому
Шишка на гілочці модрини. Фото: google.com

Липа

Липа — ще одне дерево, яке окрім неймовірно гарного квіту й чарівного аромату має лікувальні властивості. Дехто називає її справжньою домашньою аптекою, адже з липового цвіту готують настої, відвари та чай, які мають заспокійливі, протизапальні та жарознижувальні властивості.

У багатьох народів липа вважається священною, її вважають деревом Богородиці, яке символізує мудрість, силу, толерантність та мир. Вона часто асоціюється з гостинністю, оскільки за традицією під липою збираються люди для обговорення важливих справ, укладання договорів чи просто для відпочинку та спілкування. Вважається, що липа здатна приносити щастя, захищати від злих сил і навіть приваблювати кохання.

 

Чому варто посадити липу біля дому
Гілки квітучої липи. Фото: google.com

Клен

Могутнє дерево з великим листям, яке відоме своєю красою та різноманітністю. У багатьох культурах клен вважається символом стійкості та довголіття. За народними прикметами, клен, що росте біля будинку, приносить удачу, гроші та щастя, здатний захищати від негативного впливу. Чим вище та старше дерево, тим більше позитивної енергії воно приносить.

Рішення посадити клен біля будинку, матиме багато переваг, він дає затінок та створює приємний холодок навколо будинку влітку. А його різнобарвне листя створює красивий пейзаж восени.

 

Чому варто посадити клен біля дому
Листя червоного клену. Фото: wikipedia.org

Яблуня

За повір'ями, це плодове дерево здатне заряджати простір позитивною енергією, забезпечуючи домашній комфорт та гармонію. Яблуня є символом добробуту, плодючості та життєвої сили. Посаджена біля будинку, вона може привабити успіх та процвітання усім його мешканцям. Якщо ж посадити її біля вікон молодої дівчини, вона подарує їй красу, віру в себе та удачу. 

 

Чому варто посадити яблуню біля дому
Яблуневий сад біля дому. Фото: depositphotos.com

Коли краще висаджувати дерева

Час посадки дерев у відкритий ґрунт залежить від виду, сорту та кліматичних умов. Як правило, це рання весна (березень-квітень) або пізня осінь (жовтень-листопад).

Уникайте висадження дерев у спекотний літній період, коли ґрунт дуже пересушений. Це може призвести до стресу та зниження шансів на приживлення.

Завжди враховуйте особливості та потреби рослини, щоб забезпечити належний догляд. Тоді вона буде радувати своєю красою, дарувати атмосферу затишку та гармонії.

Раніше ми розповідали, які саме рослини за народними прикметами варто посадити на вашій ділянці, щоб захиститися від чаклунів та пристріту. 

Нагадаємо, ми писали, які дерева категорично не можна садити на ділянці.

Також пропонуємо вам дізнатися, чому не можна вирубувати волоський горіх біля будинку. 

прикмети дерева рослини забобони сад

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