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Захищають від чаклунів та пристріту — три рослини, які слід посадити на подвір'ї

19 вересня 2024 03:14
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Які три рослини захищають від чаклунів та пристріту — що посадити, народні прикмети
Жінка вирощує квіти у себе в саду. Фото: pexels.com
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

Сад або подвір'я біля будинку українці завжди намагаються прикрасити запашними та яскравими квітами, красивими деревами та декоративними кущами. Проте, деякі рослини несуть не тільки красу, а й можуть захистити від зла, пристріту, чаклунства та поганих людей.

Які саме рослини за народними прикметами варто посадити на вашій ділянці, щоб створити гармонію та безпечну атмосферу, дізнавайтесь далі у матеріалі. 

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Три рослини, які захищають від чаклунства та пристріту за народними традиціями

1. Калина

В Українській культурі калина — головний оберіг, символ краси та сили. Плоди цього невеликого дерева завжди використовувалися для лікування багатьох недуг. 

Також наші пращури вірили, якщо жінка покладе своєму коханому у кишеню гілочку калини, то рослина захистить його від лиха та пристріту. Також калина біля дому захистить всю родину від зла.

 

Чому варто посадити калину біля дому
Плоди калини на дереві. Фото: google.com

2. Мак

Наші пращури висаджували ці яскраві червоні квіти навколо будинків, щоб злякати відьом та нечисту силу. За повір'ями, поки нечисть не перебере все насіння маку, далі пройти не зможе. 

Також насіння маку розсипали біля порога для того, щоб до будинку не змогла увійти людина, яка бажає зла господареві житла та його родині.

 

Чому варто посадити мак біля дому
Мак в саду. Фото: google.com

3. М'ята

Ароматна та корисна зелень здавна вважалася оберегом від злих духів. За народними прикметами, гілочки м'яти не допустять поширення негативної енергії у будинку. 

Її можна вирощувати на городі, у саду, на клумбі або навіть у горщику в будинку. А листя м'яти клали в гаманець для залучення грошей. 

 

Чому варто посадити м'яту біля дому
М'ята та інші трави у саду. Фото: pexels.com

Раніше ми розповідали, чому не можна вирубувати волоський горіх біля будинку. 

Нагадаємо, ми писали, які існують забобони та народні прикмети про волоський горіх біля хати.

Також ділимося корисною порадою, які дерева категорично не можна садити на ділянці.

рослини сад народні прикмети калина магія м'ята

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