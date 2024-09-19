Які три рослини захищають від чаклунів та пристріту — що посадити, народні прикмети

Жінка вирощує квіти у себе в саду. Фото: pexels.com

Сад або подвір'я біля будинку українці завжди намагаються прикрасити запашними та яскравими квітами, красивими деревами та декоративними кущами. Проте, деякі рослини несуть не тільки красу, а й можуть захистити від зла, пристріту, чаклунства та поганих людей.

Які саме рослини за народними прикметами варто посадити на вашій ділянці, щоб створити гармонію та безпечну атмосферу, дізнавайтесь далі у матеріалі.

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1. Калина

В Українській культурі калина — головний оберіг, символ краси та сили. Плоди цього невеликого дерева завжди використовувалися для лікування багатьох недуг.

Також наші пращури вірили, якщо жінка покладе своєму коханому у кишеню гілочку калини, то рослина захистить його від лиха та пристріту. Також калина біля дому захистить всю родину від зла.

Плоди калини на дереві. Фото: google.com

2. Мак

Наші пращури висаджували ці яскраві червоні квіти навколо будинків, щоб злякати відьом та нечисту силу. За повір'ями, поки нечисть не перебере все насіння маку, далі пройти не зможе.

Також насіння маку розсипали біля порога для того, щоб до будинку не змогла увійти людина, яка бажає зла господареві житла та його родині.

Мак в саду. Фото: google.com

3. М'ята

Ароматна та корисна зелень здавна вважалася оберегом від злих духів. За народними прикметами, гілочки м'яти не допустять поширення негативної енергії у будинку.

Її можна вирощувати на городі, у саду, на клумбі або навіть у горщику в будинку. А листя м'яти клали в гаманець для залучення грошей.

М'ята та інші трави у саду. Фото: pexels.com

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