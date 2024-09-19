Какие три растения защищают от колдунов и сглаза — что посадить, народные приметы

Женщина выращивает цветы у себя в саду. Фото: pexels.com

Сад или двор у дома украинцы всегда стараются украсить душистыми и яркими цветами, красивыми деревьями и декоративными кустарниками. Однако некоторые растения несут не только красоту, но и могут защитить от зла, сглаза, колдовства и плохих людей.

Какие растения по народным приметам стоит посадить на вашем участке, чтобы создать гармонию и безопасную атмосферу, узнавайте далее в материале.

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1. Калина

В Украинской культуре калина — главный оберег, символ красоты и силы. Плоды этого небольшого дерева всегда использовались для лечения многих недугов.

Также наши предки верили, если женщина положит своему любимому в карман веточку калины, то растение защитит его от бед и сглаза. Также калина у дома защитит всю семью от зла.

Плоды калины на дереве. Фото: google.com

2. Мак

Наши предки высаживали эти яркие красные цветы вокруг домов, чтобы напугать ведьм и нечистую силу. По поверьям, пока нечисть не переберет все семена мака, дальше пройти не сможет.

Также семена мака рассыпали у порога для того, чтобы в дом не смог войти человек, желающий зла хозяину жилья и его семье.

Мак в саду. Фото: google.com

3. Мята

Ароматная и полезная зелень издавна считалась оберегом от злых духов. По народным приметам, веточки мяты не допустят распространения отрицательной энергии в доме.

Ее можно выращивать на огороде, в саду, на клумбе или даже в горшке в доме. А листья мяты клали в кошелек для привлечения денег.

Мята и другие травы в саду. Фото: pexels.com

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