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Защищают от колдунов и сглаза — три растения, которые следует посадить во дворе

19 сентября 2024 03:14
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор
Какие три растения защищают от колдунов и сглаза — что посадить, народные приметы
Женщина выращивает цветы у себя в саду. Фото: pexels.com
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор

Сад или двор у дома украинцы всегда стараются украсить душистыми и яркими цветами, красивыми деревьями и декоративными кустарниками. Однако некоторые растения несут не только красоту, но и могут защитить от зла, сглаза, колдовства и плохих людей.

Какие растения по народным приметам стоит посадить на вашем участке, чтобы создать гармонию и безопасную атмосферу, узнавайте далее в материале.

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Три растения, которые защищают от колдовства и сглаза по народным традициям

1. Калина

В Украинской культуре калина — главный оберег, символ красоты и силы. Плоды этого небольшого дерева всегда использовались для лечения многих недугов.

Также наши предки верили, если женщина положит своему любимому в карман веточку калины, то растение защитит его от бед и сглаза. Также калина у дома защитит всю семью от зла.

 

Почему стоит посадить калину у дома
Плоды калины на дереве. Фото: google.com

2. Мак

Наши предки высаживали эти яркие красные цветы вокруг домов, чтобы напугать ведьм и нечистую силу. По поверьям, пока нечисть не переберет все семена мака, дальше пройти не сможет.

Также семена мака рассыпали у порога для того, чтобы в дом не смог войти человек, желающий зла хозяину жилья и его семье.

 

Почему стоит посадить мак у дома
Мак в саду. Фото: google.com

3. Мята

Ароматная и полезная зелень издавна считалась оберегом от злых духов. По народным приметам, веточки мяты не допустят распространения отрицательной энергии в доме.

Ее можно выращивать на огороде, в саду, на клумбе или даже в горшке в доме. А листья мяты клали в кошелек для привлечения денег.

 

Почему стоит посадить мяту возле дома
Мята и другие травы в саду. Фото: pexels.com

Ранее мы рассказывали, почему нельзя вырубать грецкий орех возле дома.

Напомним, мы писали, какие существуют суеверия и народные приметы о грецком орехе возле дома.

Также делимся полезным советом, какие деревья категорически нельзя сажать на участке.

растения сад народные приметы калина магия мята

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