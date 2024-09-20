Какие деревья посадить возле дома, чтобы привлечь удачу и достаток — пять растений

Плодовые и цветущие деревья возле дома. Фото: freepik.com

В Украине издавна верят, что определенные растения, в том числе деревья, могут приносить удачу, достаток и гармонию в жизнь. Стоит только посадить их возле своего дома и ухаживать, тогда они вас обязательно отблагодарят. В настоящее время сохранились эти верования.

Читайте также:

Какие деревья по народным приметам посадить у дома, чтобы привлечь счастье, удачу и изобилие, узнайте далее в материале.

Пять волшебных деревьев, привлекающих удачу и изобилие

Считается, что эти деревья способны притягивать положительные энергии, привлекать в жизнь своего владельца благосостояние, гармонию, приносить удачу и достаток.

Даже если эти верования обычные суеверия, эти деревья точно станут украшением вашего участка, принесут пользу и создадут приятную атмосферу рядом с вашим домом.

Калина

Калина с давних времен занимала особое место в народной культуре, считаясь священной, символом жизненной силы. Наши прадеды верили, что калина может оградить от зла, принести удачу и любовь. А ее ягоды не только вкусные, но и обладают ценными лечебными свойствами, польза которых известна уже веками. Считается, что калину лучше сажать у колодца, ведь ей нужно много влаги.

Плоды калины на дереве. Фото: google.com

Лиственница

Лиственница — вид дерева из семейства сосновых. Это растение отличается густотой, красивыми необычными шишками, стойкостью к морозам и вредителям, продолжительностью жизни. Также лиственница способна снизить уровень бактерий в воздухе благодаря своим антибактериальным свойствам.

С точки зрения эзотерики и мистики это дерево оказывает положительное влияние на психологическое состояние человека, наделяет своего владельца жизненной силой, устойчивостью и энергией.

Шишка на веточке лиственницы. Фото: google.com

Липа

Липа — еще одно дерево, которое кроме невероятно красивого цвета и волшебного аромата обладает лечебными свойствами. Некоторые называют ее настоящей домашней аптекой, ведь из липового цвета готовят настои, отвары и чай, которые обладают успокаивающими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами.

У многих народов липа считается священной, ее считают деревом Богородицы, символизирующим мудрость, силу, толерантность и мир. Она часто ассоциируется с гостеприимством, поскольку по традиции под липой собираются люди для обсуждения важных дел, заключения договоров или просто для отдыха и общения. Считается, что липа способна приносить счастье, защищать от злых сил и даже привлекать любовь.

Ветви цветущей липы. Фото: google.com

Клен

Могучее дерево с большими листьями, известное своей красотой и разнообразием. Во многих культурах клен считается символом стойкости и долголетия. По народным приметам, растущий у дома клен приносит удачу, деньги и счастье, способный защищать от негативного влияния. Чем выше и старше дерево, тем больше положительной энергии оно приносит.

Решение посадить клен возле дома, будет иметь много преимуществ, он дает тень и создает приятный холод вокруг дома летом. А его разноцветные листья создают красивый пейзаж осенью.

Листья красного клена. Фото: wikipedia.org

Яблоня

По поверьям, это плодовое дерево способно заряжать пространство положительной энергией, обеспечивая домашний комфорт и гармонию. Яблоня — символ благосостояния, плодовитости и жизненной силы. Посаженная возле дома она может привлечь успех и процветание всем его жителям. Если посадить ее у окон молодой девушки, она подарит ей красоту, веру в себя и удачу.

Яблоневый сад возле дома. Фото: depositphotos.com

Когда лучше высаживать деревья

Время посадки деревьев в открытую почву зависит от вида, сорта и климатических условий. Как правило, это ранняя весна (март-апрель) или поздняя осень (октябрь-ноябрь).

Избегайте высадки деревьев в жаркий летний период, когда почва очень пересушена. Это может привести к стрессу и снижению шансов на приживление.

Всегда учитывайте особенности и потребности растения, чтобы обеспечить надлежащий уход. Тогда оно будет радовать своей красотой, дарить атмосферу уюта и гармонии.

Ранее мы рассказывали, какие именно растения по народным приметам следует посадить на вашем участке, чтобы защититься от колдунов и сглаза.

Напомним, мы писали, какие деревья категорически нельзя сажать на участке.

Также предлагаем вам узнать, почему нельзя вырубать грецкий орех возле дома.