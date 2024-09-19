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Підготовка лілій до зимових холодів — 5 важливих правил догляду квітів

19 вересня 2024 19:30
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор
Як підготувати лілії до зими — 5 важливих правил, поради садівникам
Садівниця, яка обрізає лілії. Фото: Freepik
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор

Досвідчені садівники впевнені, що якщо правильно доглядати такі квіти, як лілії, то вони здатні квітнути впродовж цілого року. Дізнайтеся, як доглядати ці рослини, щоб вони стійко витримали зимовий сезон.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Час на завершення природного циклу

Перш за все, варто дати трохи часу ліліям, щоб вони змогли закінчити свій природний цикл, тобто листя стало сухим і жовтим. Саме у цей момент цибулини цих квітів збирають енергію на життя в зимовий період, тому не можна поспішати обрізати зелень.

Обрізка рослин

Далі важливо обережно обрізати стебла лілій, майже досягнувши самого ґрунту, щоб зберегти енергію цибулин і не дати залишкам рослини загинути взимку. Обрізані частини квітів можна залишати на грядці або перетворити на компост.

Процесс обрезки лилий в саду
Процес обрізки лілій в саду. Фото: horticulture.co.uk

Утеплення рослин

Щоб лілії не замерзли взимку, їх необхідно утеплити, а зробити це можна, покривши місце росту рослини шаром мульчі або сухого листя. Цей покрив допоможе цибулинам бути в теплі, не постраждати від змін температур і уникнути виникнення надмірної вологи.

Вибір місця для зимівлі

Якщо ви живете в регіоні, де сильні морози, цибулини квітів краще викопати і тримати в прохолодному місці. Їх потрібно просушити і зберігати в сухому піску або тирсі аж до настання весняного періоду. Це допоможе рослинам прокинутися здоровими після зими. 

Посадка луковиц лилий в открытый грунт
Посадка цибулин лілій у відкритий ґрунт. Фото: Decorexpro

Догляд ґрунту

Напередодні зими варто наділити ґрунт необхідними поживними елементами, які допоможуть ліліям активно рости і розвиватися навесні. Для цього потрібно підживити ґрунт органічними добривами, щоб підготувати його до початку нового сезону. 

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти варто посадити в саду напередодні зимового сезону. 

Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно садити тюльпани в саду восени. 

Також ми повідомляли про те, як обрізати півонії восени, щоб вони стійко перезимували.

рослини квіти поради лілії

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