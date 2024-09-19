Як підготувати лілії до зими — 5 важливих правил, поради садівникам

Садівниця, яка обрізає лілії. Фото: Freepik

Досвідчені садівники впевнені, що якщо правильно доглядати такі квіти, як лілії, то вони здатні квітнути впродовж цілого року. Дізнайтеся, як доглядати ці рослини, щоб вони стійко витримали зимовий сезон.

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Час на завершення природного циклу

Перш за все, варто дати трохи часу ліліям, щоб вони змогли закінчити свій природний цикл, тобто листя стало сухим і жовтим. Саме у цей момент цибулини цих квітів збирають енергію на життя в зимовий період, тому не можна поспішати обрізати зелень.

Обрізка рослин

Далі важливо обережно обрізати стебла лілій, майже досягнувши самого ґрунту, щоб зберегти енергію цибулин і не дати залишкам рослини загинути взимку. Обрізані частини квітів можна залишати на грядці або перетворити на компост.

Процес обрізки лілій в саду. Фото: horticulture.co.uk

Утеплення рослин

Щоб лілії не замерзли взимку, їх необхідно утеплити, а зробити це можна, покривши місце росту рослини шаром мульчі або сухого листя. Цей покрив допоможе цибулинам бути в теплі, не постраждати від змін температур і уникнути виникнення надмірної вологи.

Вибір місця для зимівлі

Якщо ви живете в регіоні, де сильні морози, цибулини квітів краще викопати і тримати в прохолодному місці. Їх потрібно просушити і зберігати в сухому піску або тирсі аж до настання весняного періоду. Це допоможе рослинам прокинутися здоровими після зими.

Посадка цибулин лілій у відкритий ґрунт. Фото: Decorexpro

Догляд ґрунту

Напередодні зими варто наділити ґрунт необхідними поживними елементами, які допоможуть ліліям активно рости і розвиватися навесні. Для цього потрібно підживити ґрунт органічними добривами, щоб підготувати його до початку нового сезону.

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