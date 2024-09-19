Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Подготовка лилий к зимним холодам — 5 важных правил ухода за цветами arrow

Подготовка лилий к зимним холодам — 5 важных правил ухода за цветами

19 сентября 2024 19:30
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор
Как подготовить лилии к зиме — 5 важных правил, советы садоводам
Садовница, обрезающая лилии. Фото: Freepik
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор

Опытные садоводы уверены, что если правильно ухаживать за такими цветами, как лилии, то они способны цвести в течение целого года. Узнайте, как ухаживать за этими растениями, чтобы они стойко выдержали зимний сезон.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

Читайте также:

Подготовка лилий к зимовке — какие правила следует соблюдать

Время завершения природного цикла

Прежде всего, стоит дать немного времени лилиям, чтобы они смогли закончить свой природный цикл, то есть, листья стали сухими и желтыми. Именно в этот момент луковицы этих цветов собирают энергию на жизнь зимой, поэтому нельзя спешить обрезать зелень.

Обрезка растений

Далее важно осторожно обрезать стебли лилий, почти достигнув самой почвы, чтобы сохранить энергию луковиц и не дать остаткам растения погибнуть зимой. Обрезанные части цветов можно оставлять на грядке или превратить в компост.

Процесс обрезки лилий в саду
Процесс обрезки лилий в саду. Фото: horticulture.co.uk

Утепление растений

Чтобы лилии не замерзли зимой, их необходимо утеплить, а сделать это можно, покрыв место роста растения слоем мульчи или сухих листьев. Этот покров поможет луковицам быть в тепле, не пострадать от изменений температур и избежать возникновения чрезмерной влаги.

Выбор места для зимовки

Если вы живете в регионе, где сильные морозы, луковицы цветов лучше вырыть и держать в прохладном месте. Их нужно просушить и хранить в сухом песке или опилках вплоть до наступления весеннего периода. Это поможет растениям проснуться здоровыми после зимы.

Посадка луковиц лилий в открытый грунт.
Посадка луковиц лилий в открытый грунт. Фото: Decorexpro

Уход за почвой

В преддверии зимы следует наделить почву необходимыми питательными элементами, которые помогут лилиям активно расти и развиваться весной. Для этого нужно подкормить почву органическими удобрениями, чтобы подготовить ее к началу нового сезона.

Напомним, мы писали о том, какие цветы следует посадить в саду в преддверии зимнего сезона.

Раньше мы рассказывали о том, когда и как правильно сажать тюльпаны в саду осенью.

Также мы сообщали о том, как обрезать пионы осенью, чтобы они стойко перезимовали.

растения цветы советы лилии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:42 В Киевской области мужчина забил насмерть прохожего — детали от полиции

19:35 Сырский стал почетным гражданином Киева — кто еще получил звание

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

19:23 Лубинец отреагировал на удар по гериатрическому пансионату в Сумах

19:22 Европарламент призвал снять запрет на удары Украины вглубь России

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

19:18 Зеленский встретился с паралимпийцами и вручил им государственные награды

19:14 Мудрик перейдет в топ-клуб — сыграет за шестикратного победителя Лиги чемпионов

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

19:02 Зимой Николаев будет с теплом, — Сенкевич

18:54 Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезд Варшава-Львов — расписания движения

19:42 В Киевской области мужчина забил насмерть прохожего — детали от полиции

19:35 Сырский стал почетным гражданином Киева — кто еще получил звание

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

19:23 Лубинец отреагировал на удар по гериатрическому пансионату в Сумах

19:22 Европарламент призвал снять запрет на удары Украины вглубь России

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

19:18 Зеленский встретился с паралимпийцами и вручил им государственные награды

19:14 Мудрик перейдет в топ-клуб — сыграет за шестикратного победителя Лиги чемпионов

19:02 Зимой Николаев будет с теплом, — Сенкевич

18:54 Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезд Варшава-Львов — расписания движения

18:53 Россия ударила по гериатрическому пансионату в Сумах — есть погибший

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации