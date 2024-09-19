Как подготовить лилии к зиме — 5 важных правил, советы садоводам

Садовница, обрезающая лилии. Фото: Freepik

Опытные садоводы уверены, что если правильно ухаживать за такими цветами, как лилии, то они способны цвести в течение целого года. Узнайте, как ухаживать за этими растениями, чтобы они стойко выдержали зимний сезон.

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Время завершения природного цикла

Прежде всего, стоит дать немного времени лилиям, чтобы они смогли закончить свой природный цикл, то есть, листья стали сухими и желтыми. Именно в этот момент луковицы этих цветов собирают энергию на жизнь зимой, поэтому нельзя спешить обрезать зелень.

Обрезка растений

Далее важно осторожно обрезать стебли лилий, почти достигнув самой почвы, чтобы сохранить энергию луковиц и не дать остаткам растения погибнуть зимой. Обрезанные части цветов можно оставлять на грядке или превратить в компост.

Процесс обрезки лилий в саду. Фото: horticulture.co.uk

Утепление растений

Чтобы лилии не замерзли зимой, их необходимо утеплить, а сделать это можно, покрыв место роста растения слоем мульчи или сухих листьев. Этот покров поможет луковицам быть в тепле, не пострадать от изменений температур и избежать возникновения чрезмерной влаги.

Выбор места для зимовки

Если вы живете в регионе, где сильные морозы, луковицы цветов лучше вырыть и держать в прохладном месте. Их нужно просушить и хранить в сухом песке или опилках вплоть до наступления весеннего периода. Это поможет растениям проснуться здоровыми после зимы.

Посадка луковиц лилий в открытый грунт. Фото: Decorexpro

Уход за почвой

В преддверии зимы следует наделить почву необходимыми питательными элементами, которые помогут лилиям активно расти и развиваться весной. Для этого нужно подкормить почву органическими удобрениями, чтобы подготовить ее к началу нового сезона.

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