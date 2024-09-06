Чим підживити виноград у вересні — супердобриво для щедрого врожаю наступного року

Чоловік зібрав врожай винограду. Фото: rheinhessen.de

Вересень — період, коли виноград продовжує дозрівати та плодоносити. Саме тому рослина потребує додаткового підживлення. Це допоможе отримати гарний врожай не тільки цієї осені, а й наступного сезону.

Яке добриво варто використовувати для винограду у вересні, ділимося з вами далі в матеріалі.

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Так, за словами професійних садівників та виноградарів, в осінній період виноград потребує як органічного підживлення, так і мінерального. Спочатку вноситься органіка, а вже потім мінерали. Основою мають бути такі компоненти:

фосфор;

калій;

магній;

цинк.

Такі речовини покращують імунітет рослини.

Органічне добриво для винограду

У вересні виноград можна сміливо удобрювати перепрілим компостом, перегноєм або курячим послідом. Перед внесенням добрива необхідно перекопати ґрунт під виноградними кущами.

Послід обов'язково розводять із водою у пропорції 1:4, а також дають суміші настоятися 7-10 днів. Вже після суміш знову розводять водою у співвідношенні 1:10 та поливають цією органікою виноград. На один кущ потрібно всього 0,5 л добрива.

Збір врожаю винограду. Фото: smh.com.au

Мінеральне добриво для винограду

На початку вересня можна обприскати виноград монофосфатом калію. На 10 літрів води треба розчинити 10 г добрива.

Усі інші мінеральні добрива з калієм та фосфором вносять вже після органіки наприкінці жовтня та на початку листопада. Гранули розсипають по поверхні землі, а потім перекопують ґрунт і поливають. Можна одразу розвести речовини у воді та полити рослини.

Гарним підживленням буде:

вода — 10 л;

— 10 л; суперфосфат — 25 г;

калійна сіль — 10 г;

борна кислота — 1 г (або сірчанокислий цинк 2 г).

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