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Підживіть цим виноград у вересні — наступного року врожай збиратимете відрами

6 вересня 2024 19:34
Анастасія Мироненко - Редактор
Чим підживити виноград у вересні — супердобриво для щедрого врожаю наступного року
Чоловік зібрав врожай винограду. Фото: rheinhessen.de
Анастасія Мироненко - Редактор

Вересень — період, коли виноград продовжує дозрівати та плодоносити. Саме тому рослина потребує додаткового підживлення. Це допоможе отримати гарний врожай не тільки цієї осені, а й наступного сезону. 

Яке добриво варто використовувати для винограду у вересні, ділимося з вами далі в матеріалі. 

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Так, за словами професійних садівників та виноградарів, в осінній період виноград потребує як органічного підживлення, так і мінерального. Спочатку вноситься органіка, а вже потім мінерали. Основою мають бути такі компоненти: 

  • фосфор;
  • калій;
  • магній;
  • цинк. 

Такі речовини покращують імунітет рослини.

Органічне добриво для винограду

У вересні виноград можна сміливо удобрювати перепрілим компостом, перегноєм або курячим послідом. Перед внесенням добрива необхідно перекопати ґрунт під виноградними кущами. 

Послід обов'язково розводять із водою у пропорції 1:4, а також дають суміші настоятися 7-10 днів. Вже після суміш знову розводять водою у співвідношенні 1:10 та поливають цією органікою виноград. На один кущ потрібно всього 0,5 л добрива.

 

Чим підживити виноград у вересні — супердобриво
Збір врожаю винограду. Фото: smh.com.au

Мінеральне добриво для винограду

На початку вересня можна обприскати виноград монофосфатом калію. На 10 літрів води треба розчинити 10 г добрива.

Усі інші мінеральні добрива з калієм та фосфором вносять вже після органіки наприкінці жовтня та на початку листопада. Гранули розсипають по поверхні землі, а потім перекопують ґрунт і поливають. Можна одразу розвести речовини у воді та полити рослини. 

Гарним підживленням буде:

  • вода — 10 л;
  • суперфосфат — 25 г;
  • калійна сіль — 10 г;
  • борна кислота — 1 г (або сірчанокислий цинк 2 г).

 

Раніше ми розповідали, як врятувати врожай винограду, якщо його атакують оси. 

Нагадаємо, ми писали, чому виноград чорніє та гниє ще зеленим, як врятувати врожай.

Також ділимося з вами корисною порадою, чим варто обприскати сад, щоб захистити рослини від хвороб і шкідників.

врожай рослини ягоди поради добрива виноград

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