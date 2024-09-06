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Подкормите этим виноград в сентябре — в следующем году урожай будете собирать ведрами

6 сентября 2024 19:34
Анастасия Мироненко - Редактор
Чем подкормить виноград в сентябре — суперудобрение для щедрого урожая
Человек собрал урожай винограда. Фото: rheinhessen.de
Анастасия Мироненко - Редактор

Сентябрь — период, когда виноград продолжает созревать и плодоносить. Именно поэтому растение нуждается в дополнительной подкормке. Это поможет получить хороший урожай не только этой осенью, но и в следующем сезоне.

Какое удобрение следует использовать для винограда в сентябре, делимся с вами далее в материале.

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Так, по словам профессиональных садоводов и виноградарей, в осенний период виноград нуждается как в органической подкормке, так и в минеральной. Сначала вносится органика, а потом уже минералы. Основой должны быть следующие компоненты:

  • фосфор;
  • калий;
  • магний;
  • цинк.

Такие вещества улучшают иммунитет растения.

Органическое удобрение для винограда

В сентябре виноград можно смело удобрять перепревшим компостом, перегноем или куриным пометом. Перед внесением удобрения необходимо перекопать почву под виноградными кустами.

Перегной обязательно разводят с водой в пропорции 1:4, а также дают смеси настояться 7-10 дней. После смесь снова разводят водой в соотношении 1:10 и поливают этой органикой виноград. На один куст нужно всего 0,5 л удобрения.

 

Чем подкормить виноград в сентябре – суперудобрение.
Урожай винограда. Фото: smh.com.au

Минеральное удобрение для винограда

В начале сентября можно опрыскать виноград монофосфатом калия. На 10 л воды нужно растворить 10 г удобрения.

Все остальные минеральные удобрения с калием и фосфором вносят уже после органики в конце октября и начале ноября. Гранулы рассыпают по поверхности земли, затем перекапывают почву и поливают. Можно сразу развести вещества в воде и полить растения.

Хорошей подкормкой будет:

  • вода —  10 л;
  • суперфосфат —  25 г;
  • калийная соль —  10 г;
  • борная кислота —  1 г (или сернокислый цинк 2 г).

 

Ранее мы рассказывали, как спасти урожай винограда, если его атакуют осы.

Напомним, мы писали, почему виноград чернеет и гниет еще зеленым, как спасти урожай.

Также делимся с вами полезным советом, чем следует опрыскать сад, чтобы защитить растения от болезней и вредителей.

урожай растения ягоды советы удобрения виноград

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