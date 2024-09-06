Чем подкормить виноград в сентябре — суперудобрение для щедрого урожая

Подкормите этим виноград в сентябре — в следующем году урожай будете собирать ведрами
Сентябрь — период, когда виноград продолжает созревать и плодоносить. Именно поэтому растение нуждается в дополнительной подкормке. Это поможет получить хороший урожай не только этой осенью, но и в следующем сезоне.
Какое удобрение следует использовать для винограда в сентябре, делимся с вами далее в материале.
Так, по словам профессиональных садоводов и виноградарей, в осенний период виноград нуждается как в органической подкормке, так и в минеральной. Сначала вносится органика, а потом уже минералы. Основой должны быть следующие компоненты:
- фосфор;
- калий;
- магний;
- цинк.
Такие вещества улучшают иммунитет растения.
Органическое удобрение для винограда
В сентябре виноград можно смело удобрять перепревшим компостом, перегноем или куриным пометом. Перед внесением удобрения необходимо перекопать почву под виноградными кустами.
Перегной обязательно разводят с водой в пропорции 1:4, а также дают смеси настояться 7-10 дней. После смесь снова разводят водой в соотношении 1:10 и поливают этой органикой виноград. На один куст нужно всего 0,5 л удобрения.
Минеральное удобрение для винограда
В начале сентября можно опрыскать виноград монофосфатом калия. На 10 л воды нужно растворить 10 г удобрения.
Все остальные минеральные удобрения с калием и фосфором вносят уже после органики в конце октября и начале ноября. Гранулы рассыпают по поверхности земли, затем перекапывают почву и поливают. Можно сразу развести вещества в воде и полить растения.
Хорошей подкормкой будет:
- вода — 10 л;
- суперфосфат — 25 г;
- калийная соль — 10 г;
- борная кислота — 1 г (или сернокислый цинк 2 г).
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