Як не можна поливати солодкий перець — поради, що допоможуть зберегти врожай

Дівчина поливає перець на городі. Фото: google.com

Серпень — період збору врожаю солодкого перцю, коли на кущах активно формуються плоди й наливаються ті, що дозрівають. У цей час важливу роль відіграє полив. Саме від якісного та вчасного зволоження залежить майбутній врожай. Проте, часто городники-початківці припускаються помилок, які можуть стати фатальними.

Новини.LIVE розповідає, які поширені помилки при поливі солодкого перцю слід уникати.

Читайте також:

Яких помилок при поливі перцю потрібно уникати

1. Полив перцю холодною водою

У жодному разі не можна використовувати холодну воду прямо з криниці. Такі дії можуть призвести до того, що солодкий перець припинить свій ріст та розвиток. В результаті врожай буде втрачено.

Перець необхідно поливати настояною на сонці водою. Краще робити це ввечері, після 16:00.

Полив перцю на городі. Фото: google.com

2. Недостатній полив

Саме у період плодоношення перець потребує регулярного зволоження. Це допомагає формуватися плодам великими та м'ясистими. Земля в процесі плодоношення повинна бути насичена вологою, але не перезволоженою.

Полив перцю на городі. Фото: google.com

3. Полив під корінь

Досвідчені городники методом спроб та помилок дійшли до висновку, що солодкий перець у жодному разі не можна поливати під корінь.

Річ у тім, що струмінь води розмиває ґрунт, ушкоджуючи коріння. Кущ починає хворіти. Відповідно самі плоди стають м’якими та млявими.

Краще проводити полив навколо рослини, щоб не розмити коріння. Також поливати кущ потрібно двічі, як тільки вбереться волога.

Раніше ми розповідали, як поливати моркву в серпні, щоб плоди вразили розмірами.

Нагадаємо, ми писали, як виростити кріп у серпні, щоб був пишний та ароматний.

Також радимо вам дізнатися, коли можна збирати врожай буряка на городі.