Как нельзя поливать сладкий перец — советы, которые помогут сохранить урожай

Полив сладкого перца в августе — эти распространенные ошибки уничтожат ваш урожай
Август — период сбора урожая сладкого перца, когда на кустах активно формируются плоды и наливаются созревающие. В это время немаловажную роль играет полив. Именно от качественного и своевременного увлажнения зависит будущий урожай. Однако часто начинающие огородники допускают ошибки, которые могут стать роковыми.
Новини.LIVE рассказывает, какие распространенные ошибки при поливе сладкого перца следует избегать.
Каких ошибок при поливе перца нужно избегать
1. Полив перца холодной водой
Ни в коем случае нельзя использовать холодную воду прямо из колодца. Такие действия могут привести к тому, что сладкий перец прекратит рост и развитие. В результате урожай будет потерян.
Перец нужно поливать настоянной на солнце водой. Лучше делать это вечером после 16:00.
2. Недостаточный полив
Именно в период плодоношения перец нуждается в регулярном увлажнении. Это помогает формироваться плодам крупным и мясистым. Земля в процессе плодоношения должна быть насыщена влагой, но не переувлажненной.
3. Полив под корень
Опытные огородники методом проб и ошибок пришли к выводу, что сладкий перец ни в коем случае нельзя поливать под корень.
Дело в том, что струя воды размывает почву, повреждая корни. Куст начинает болеть. Соответственно сами плоды становятся мягкими и безжизненными.
Лучше производить полив вокруг растения, чтобы не размыть корни. Также поливать куст нужно дважды, как только впитается влага.
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