Как нельзя поливать сладкий перец — советы, которые помогут сохранить урожай

Девушка поливает перец в огороде. Фото: google.com

Август — период сбора урожая сладкого перца, когда на кустах активно формируются плоды и наливаются созревающие. В это время немаловажную роль играет полив. Именно от качественного и своевременного увлажнения зависит будущий урожай. Однако часто начинающие огородники допускают ошибки, которые могут стать роковыми.

Новини.LIVE рассказывает, какие распространенные ошибки при поливе сладкого перца следует избегать.

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Каких ошибок при поливе перца нужно избегать

1. Полив перца холодной водой

Ни в коем случае нельзя использовать холодную воду прямо из колодца. Такие действия могут привести к тому, что сладкий перец прекратит рост и развитие. В результате урожай будет потерян.

Перец нужно поливать настоянной на солнце водой. Лучше делать это вечером после 16:00.

Полив перца в огороде. Фото: google.com

2. Недостаточный полив

Именно в период плодоношения перец нуждается в регулярном увлажнении. Это помогает формироваться плодам крупным и мясистым. Земля в процессе плодоношения должна быть насыщена влагой, но не переувлажненной.

Полив перца в огороде. Фото: google.com

3. Полив под корень

Опытные огородники методом проб и ошибок пришли к выводу, что сладкий перец ни в коем случае нельзя поливать под корень.

Дело в том, что струя воды размывает почву, повреждая корни. Куст начинает болеть. Соответственно сами плоды становятся мягкими и безжизненными.

Лучше производить полив вокруг растения, чтобы не размыть корни. Также поливать куст нужно дважды, как только впитается влага.

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