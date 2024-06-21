Коли садити фруктові дерева в червні 2024 за місячним календарем — найвдаліші дні

Посадіть фруктові дерева в ці дні і збирайте урожай відрами — місячний календар
У червні всі справжні господарі починають активно займатися садом і городом, вирощуючи там всі необхідні дерева, квіти і культури. Щоб потім насолоджуватися смачними і соковитими фруктами, необхідно знати, в які дати в червні варто посадити плодові дерева.
Новини.LIVE розповідає про місячний календар посадки фруктових дерев.
Перший літній місяць вважається ідеальним періодом, коли потрібно садити і вирощувати різні плодові дерева з фруктами в саду. А якщо ви хочете, щоб ці дерева вродили, вам варто звернутися за допомогою до місячного календаря, в якому вказані найвдаліші дні для посіву.
Просто виберіть потрібну дату під потрібне фруктове дерево і починайте садити їх на своїй ділянці. Завдяки цьому вам вдасться виростити найплодовитіші дерева в саду, з яких потім можна буде буквально відрами збирати урожай і насолоджуватися смачними фруктами.
Найкращі дати для посадки фруктових дерев — місячний календар
Щоб гарно вродили груші, персики, абрикоси, вишні з черешнями, кущі смородини, малина тощо, варто знати, в які дати їх краще садити на своїй ділянці. Тож, візьміть до рук блокнот і ручку і починайте записувати вдалі дати для посадки дерев, які варто вирощувати у перший літній місяць.
Отже, за місячним календарем садити в червні у своєму саду потрібно такі фруктові дерева і кущі, як:
- Дерево груші, айви, абрикосів, сливи, персиків і вишень — 27 і 28 червня
- Дерево черешні — 22 і 23 червня
- Кущі смородини — 22, 23, 29 і 30 червня
- Кущі малини — 29 і 30 червня
- Виноград — 27, 28, 29 і 30 червня
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