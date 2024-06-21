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Посадіть фруктові дерева в ці дні і збирайте урожай відрами — місячний календар

21 червня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли садити фруктові дерева в червні 2024 за місячним календарем — найвдаліші дні
Чоловік і жінка, які садять дерево в саду. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

У червні всі справжні господарі починають активно займатися садом і городом, вирощуючи там всі необхідні дерева, квіти і культури. Щоб потім насолоджуватися смачними і соковитими фруктами, необхідно знати, в які дати в червні варто посадити плодові дерева.

Новини.LIVE розповідає про місячний календар посадки фруктових дерев.

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Перший літній місяць вважається ідеальним періодом, коли потрібно садити і вирощувати різні плодові дерева з фруктами в саду. А якщо ви хочете, щоб ці дерева вродили, вам варто звернутися за допомогою до місячного календаря, в якому вказані найвдаліші дні для посіву.

Просто виберіть потрібну дату під потрібне фруктове дерево і починайте садити їх на своїй ділянці. Завдяки цьому вам вдасться виростити найплодовитіші дерева в саду, з яких потім можна буде буквально відрами збирати урожай і насолоджуватися смачними фруктами.

Обильный урожай яблок на дереве в саду
Рясний урожай яблук на дереві в саду. Фото: Pinterest

Найкращі дати для посадки фруктових дерев — місячний календар

Щоб гарно вродили груші, персики, абрикоси, вишні з черешнями, кущі смородини, малина тощо, варто знати, в які дати їх краще садити на своїй ділянці. Тож, візьміть до рук блокнот і ручку і починайте записувати вдалі дати для посадки дерев, які варто вирощувати у перший літній місяць. 

Человек, сажающий дерево
Людина, яка саджає дерево. Фото: Freepik

Отже, за місячним календарем садити в червні у своєму саду потрібно такі фруктові дерева і кущі, як:

  • Дерево груші, айви, абрикосів, сливи, персиків і вишень — 27 і 28 червня
  • Дерево черешні — 22 і 23 червня
  • Кущі смородини — 22, 23, 29 і 30 червня
  • Кущі малини — 29 і 30 червня
  • Виноград — 27, 28, 29 і 30 червня

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт груші варто посадити в саду на дачі. 

Раніше ми розповідали про те, що станеться, якщо біля будинку посадити фундук. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживлювати персики і абрикоси в саду в червні.

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сад
місячний календар

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