Коли садити фруктові дерева в червні 2024 за місячним календарем — найвдаліші дні

Чоловік і жінка, які садять дерево в саду. Фото: Pinterest

У червні всі справжні господарі починають активно займатися садом і городом, вирощуючи там всі необхідні дерева, квіти і культури. Щоб потім насолоджуватися смачними і соковитими фруктами, необхідно знати, в які дати в червні варто посадити плодові дерева.

Новини.LIVE розповідає про місячний календар посадки фруктових дерев.

Читайте також:

Перший літній місяць вважається ідеальним періодом, коли потрібно садити і вирощувати різні плодові дерева з фруктами в саду. А якщо ви хочете, щоб ці дерева вродили, вам варто звернутися за допомогою до місячного календаря, в якому вказані найвдаліші дні для посіву.

Просто виберіть потрібну дату під потрібне фруктове дерево і починайте садити їх на своїй ділянці. Завдяки цьому вам вдасться виростити найплодовитіші дерева в саду, з яких потім можна буде буквально відрами збирати урожай і насолоджуватися смачними фруктами.

Рясний урожай яблук на дереві в саду. Фото: Pinterest

Найкращі дати для посадки фруктових дерев — місячний календар

Щоб гарно вродили груші, персики, абрикоси, вишні з черешнями, кущі смородини, малина тощо, варто знати, в які дати їх краще садити на своїй ділянці. Тож, візьміть до рук блокнот і ручку і починайте записувати вдалі дати для посадки дерев, які варто вирощувати у перший літній місяць.

Людина, яка саджає дерево. Фото: Freepik

Отже, за місячним календарем садити в червні у своєму саду потрібно такі фруктові дерева і кущі, як:

Дерево груші, айви, абрикосів, сливи, персиків і вишень — 27 і 28 червня

Дерево черешні — 22 і 23 червня

Кущі смородини — 22, 23, 29 і 30 червня

Кущі малини — 29 і 30 червня

Виноград — 27, 28, 29 і 30 червня

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт груші варто посадити в саду на дачі.

Раніше ми розповідали про те, що станеться, якщо біля будинку посадити фундук.

Також ми повідомляли про те, чим варто підживлювати персики і абрикоси в саду в червні.