Когда сажать фруктовые деревья в июне 2024 по лунному календарю — самые удачные дни

Посадите фруктовые деревья в эти дни и собирайте урожай ведрами — лунный календарь
В июне все настоящие хозяева начинают активно заниматься садом и огородом, выращивая там все необходимые деревья, цветы и культуры. Чтобы потом наслаждаться вкусными и сочными фруктами, необходимо знать, в какие дати в июне стоит посадить плодовые деревья.
Новини.LIVE рассказывает о лунном календаре посадки фруктовых деревьев.
Первый летний месяц считается идеальным периодом, когда нужно сажать и выращивать разные плодовые деревья с фруктами в саду. А если вы хотите, чтобы эти деревья уродились, вам стоит обратиться за помощью к лунному календарю, в котором указаны самые удачные дни для посева.
Просто выберите подходящую дату под нужное фруктовое дерево и начинайте сажать их на своем участке. Благодаря этому вам удастся вырастить самые плодовитые деревья в саду, из которых потом можно будет буквально ведрами собирать урожай и наслаждаться вкусными фруктами.
Самые лучшие даты для посадки фруктовых деревьев — лунный календарь
Чтобы красиво уродились груши, персики, абрикосы, вишни с черешнями, кусты смородины, малина и т.д., следует знать, в какие дать их лучше сажать на своем участке. Итак, возьмите в руки блокнот и ручку и начинайте записывать удачные даты для посадки деревьев, которые следует выращивать в первый летний месяц.
Итак, по лунному календарю сажать в июне в своем саду нужно такие фруктовые деревья и кустарники, как:
- Дерево груши, айвы, абрикосов, сливы, персиков и вишен — 27 и 28 июня
- Деревья черешни — 22 и 23 июня
- Кусты смородины — 22, 23, 29 и 30 июня
- Кусты малины — 29 и 30 июня
- Виноград — 27, 28, 29 и 30 июня
Напомним, мы писали о том, какой сорт груши следует посадить в саду на даче.
Раньше мы рассказывали о том, что произойдет, если возле дома посадить фундук.
Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать персики и абрикосы в саду в июне.
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