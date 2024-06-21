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Посадите фруктовые деревья в эти дни и собирайте урожай ведрами — лунный календарь

21 июня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда сажать фруктовые деревья в июне 2024 по лунному календарю — самые удачные дни
Мужчина и женщина, которые садят дерево в саду. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

В июне все настоящие хозяева начинают активно заниматься садом и огородом, выращивая там все необходимые деревья, цветы и культуры. Чтобы потом наслаждаться вкусными и сочными фруктами, необходимо знать, в какие дати в июне стоит посадить плодовые деревья.

Новини.LIVE рассказывает о лунном календаре посадки фруктовых деревьев.

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Первый летний месяц считается идеальным периодом, когда нужно сажать и выращивать разные плодовые деревья с фруктами в саду. А если вы хотите, чтобы эти деревья уродились, вам стоит обратиться за помощью к лунному календарю, в котором указаны самые удачные дни для посева.

Просто выберите подходящую дату под нужное фруктовое дерево и начинайте сажать их на своем участке. Благодаря этому вам удастся вырастить самые плодовитые деревья в саду, из которых потом можно будет буквально ведрами собирать урожай и наслаждаться вкусными фруктами.

Обильный урожай яблок на дереве в саду
Обильный урожай яблок на дереве в саду. Фото: Pinterest

Самые лучшие даты для посадки фруктовых деревьев — лунный календарь

Чтобы красиво уродились груши, персики, абрикосы, вишни с черешнями, кусты смородины, малина и т.д., следует знать, в какие дать их лучше сажать на своем участке. Итак, возьмите в руки блокнот и ручку и начинайте записывать удачные даты для посадки деревьев, которые следует выращивать в первый летний месяц.

Человек, сажающий дерево
Человек, сажающий дерево. Фото: Freepik

Итак, по лунному календарю сажать в июне в своем саду нужно такие фруктовые деревья и кустарники, как:

  • Дерево груши, айвы, абрикосов, сливы, персиков и вишен — 27 и 28 июня
  • Деревья черешни — 22 и 23 июня
  • Кусты смородины — 22, 23, 29 и 30 июня
  • Кусты малины — 29 и 30 июня
  • Виноград — 27, 28, 29 и 30 июня

Напомним, мы писали о том, какой сорт груши следует посадить в саду на даче.

Раньше мы рассказывали о том, что произойдет, если возле дома посадить фундук.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать персики и абрикосы в саду в июне.

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