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Поширена помилка — чи треба поливати город і сад у вересні

19 вересня 2024 15:33
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Чи можна поливати город і сад у вересні — дачникам відповіли на поширену помилку
Дівчина поливає город влітку. Фото: freepik.com
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

Вересень — це, як правило, ще не кінець городнього сезону, адже у багатьох продовжують дозрівати помідори, солодкий перець, морква, буряк, гарбузи, капуста та інші пізні овочі, висівають сидерати. Але перед дачниками постає питання — чи потрібно у цей період поливати грядки? 

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Щоб не припуститися страшної помилки та забезпечити себе щедрим врожаєм, розбираємося у цьому питанні далі у матеріалі. 

Чи можна поливати город у вересні 

Як пояснюють спеціалісти, оскільки у цей період на городі продовжують рости овочі та зелень, а у саду стигнуть пізні яблука тощо, то полив рослинам необхідний. Без своєчасного зрошення рослини не можуть достатньо розвиватися та рости. 

Обов'язково слід поливати молоді рослини, адже їм волога потрібна для формування кореневої системи.

Крім цього, вересень може бути не просто теплим, а навіть посушливим, тому передчасно відмовитися від поливу буде легковажно. Тож не допускайте цієї помилки. 

 

Чи можна поливати город у вересні
Полив городу восени. Фото: freepik.com

Що можна поливати у вересні та як часто 

У вересні можна поливати:

  • помідори;
  • огірки;
  • солодкий перець;
  • баклажани;
  • кабачки;
  • зелень.

Також поливають моркву та буряк. Проте дуже важливий нюанс — за 1-2 тижні до збирання врожаю полив припиняють.

Осінній полив має бути більш помірним і не таким частим, як улітку. Орієнтуватися найкраще на три фактори:

  • стан рослин на городі;
  • вологість ґрунту;
  • погоду.

Тобто цілком може бути достатньо і 1-2 поливів на тиждень, враховуючи, що сонце вже не таке активне і волога випаровується не так швидко, як влітку.

 

Що можна поливати у вересні та як часто
Полив перцю восени. Фото: shutterstock.com

Чи можна поливати рослини, коли холодно

Так, але робити це краще зранку. При цьому вода при такому поливі має бути теплішою, ніж температура повітря. Звичайну норму поливу скорочують, але без води рослини залишати не можна — так вони швидше замерзнуть.

Чи потрібно поливати дерева у вересні

Найпоширеніша помилка серед дачників — припинення поливу плодових дерев та чагарників. Якщо вони не будуть отримувати достатню кількість вологи, то не зможуть добре перенести зиму. Коріння і крона можуть обморозитися. 

Щоб точніше визначити, потрібно поливати сад чи ні, роблять наступне:

  • викопують між деревами ямку глибиною 30-50 см і беруть звідти жменю землі;
  • формують із землі грудку — якщо не формується, то поливати точно потрібно;
  • кладуть грудку на папір і дивляться, який слід вона залишає. Якщо слід вологий — поливати не потрібно.

 

Чи потрібно поливати дерева у вересні
Полив дерева восени. Фото: depositphotos.com

Обсяг вологи можна розрахувати, виходячи з віку рослин:

  • деревам по 1-2 роки — потрібно близько 4 відер води;
  • 5-6 років — 6-7 відер води;
  • від 10 років і старше — до 10 відер.

Зверніть увагу: не перестарайтеся з поливом — якщо вологи буде багато, то можна погубити рослини.

Востаннє дерева поливають у жовтні та листопаді, коли листя опало, а температура повітря встановилася на позначці 2-3°С.

Раніше ми писали, які квіти можна посадити під зиму.

Нагадаємо, ми розповідали, як посіяти кріп у вересні, щоб врожай ароматної та пишної зелені зібрати ще до заморозків.

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