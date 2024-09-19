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Распространенное заблуждение — нужно ли поливать огород и сад в сентябре

19 сентября 2024 15:33
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор
Можно ли поливать огород и сад в сентябре — дачникам ответили на частую ошибку
Девушка поливает огород летом. Фото: freepik.com
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор

Сентябрь — это, как правило, еще не конец огородного сезона, ведь у многих продолжают созревать помидоры, сладкий перец, морковь, свекла, тыквы, капуста и другие поздние овощи, высевают сидераты. Но перед дачниками стоит вопрос — нужно ли в этот период поливать грядки?

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Чтобы не допустить страшную ошибку и обеспечить себя щедрым урожаем, разбираемся в этом вопросе далее в материале.

Можно ли поливать огород в сентябре

Как объясняют специалисты, поскольку в этот период на огороде продолжают расти овощи и зелень, а в саду созреют поздние яблоки и т.п., то полив растениям необходим. Без своевременного орошения растения не могут развиваться и расти.

Обязательно следует поливать молодые растения, ведь им влага нужна для формирования корневой системы.

Кроме этого, сентябрь может быть не просто теплым, а даже засушливым, поэтому преждевременно отказаться от полива будет легкомысленно. Итак, не допускайте этой ошибки.

 

Можно ли поливать огород в сентябре
Полив огорода осенью. Фото: freepik.com

Что можно поливать в сентябре и как часто

В сентябре можно поливать:

  • помидоры;
  • огурцы;
  • сладкий перец;
  • баклажаны;
  • кабачки;
  • зелень.

Также поливают морковь и свеклу. Однако очень важный нюанс — за 1-2 недели до уборки урожая полив прекращают.

Осенний полив должен быть более умеренным и не столь частым, как летом. Ориентироваться лучше всего на три фактора:

  • состояние растений в огороде;
  • влажность почвы;
  • погоду.

То есть вполне может быть достаточно и 1-2 поливов в неделю, учитывая, что солнце уже не так активно и влага испаряется не так быстро, как летом.

 

Что можно поливать в сентябре и как часто
Полив перца осенью. Фото: shutterstock.com

Можно ли поливать растения, когда холодно

Да, но делать это лучше с утра. При этом вода при таком поливе должна быть теплее температуры воздуха. Обычную норму полива сокращают, но без воды растения оставлять нельзя — так они скорее замерзнут.

Нужно ли поливать деревья в сентябре

Самая распространенная ошибка среди дачников — прекращение полива плодовых деревьев и кустарников. Если они не получат достаточное количество влаги, то не смогут хорошо перенести зиму. Корни и кроны могут обморозиться.

Чтобы точнее определить, нужно поливать сад или нет, делают следующее:

  • выкапывают между деревьями ямку глубиной 30-50 см и берут оттуда горсть земли;
  • формируют из земли комок — если не формируется, то поливать точно нужно;
  • кладут комок на бумагу и смотрят, какой след она оставляет. Если след влажный — поливать не нужно.

 

Нужно ли поливать деревья в сентябре
Полив дерева осенью. Фото: depositphotos.com

Объем влаги можно рассчитать исходя из возраста растений:

  • деревьям по 1-2 года — нужно около 4 ведер воды;
  • 5-6 лет — 6-7 ведер воды;
  • от 10 лет и старше — до 10 ведер.

Обратите внимание: не переусердствуйте с поливом — если влаги будет много, то можно погубить растения.

Последний раз деревья поливают в октябре и ноябре, когда листья опали, а температура воздуха установилась на отметке 2-3°С.

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