Можно ли поливать огород и сад в сентябре — дачникам ответили на частую ошибку

Распространенное заблуждение — нужно ли поливать огород и сад в сентябре
Сентябрь — это, как правило, еще не конец огородного сезона, ведь у многих продолжают созревать помидоры, сладкий перец, морковь, свекла, тыквы, капуста и другие поздние овощи, высевают сидераты. Но перед дачниками стоит вопрос — нужно ли в этот период поливать грядки?
Чтобы не допустить страшную ошибку и обеспечить себя щедрым урожаем, разбираемся в этом вопросе далее в материале.
Можно ли поливать огород в сентябре
Как объясняют специалисты, поскольку в этот период на огороде продолжают расти овощи и зелень, а в саду созреют поздние яблоки и т.п., то полив растениям необходим. Без своевременного орошения растения не могут развиваться и расти.
Обязательно следует поливать молодые растения, ведь им влага нужна для формирования корневой системы.
Кроме этого, сентябрь может быть не просто теплым, а даже засушливым, поэтому преждевременно отказаться от полива будет легкомысленно. Итак, не допускайте этой ошибки.
Что можно поливать в сентябре и как часто
В сентябре можно поливать:
- помидоры;
- огурцы;
- сладкий перец;
- баклажаны;
- кабачки;
- зелень.
Также поливают морковь и свеклу. Однако очень важный нюанс — за 1-2 недели до уборки урожая полив прекращают.
Осенний полив должен быть более умеренным и не столь частым, как летом. Ориентироваться лучше всего на три фактора:
- состояние растений в огороде;
- влажность почвы;
- погоду.
То есть вполне может быть достаточно и 1-2 поливов в неделю, учитывая, что солнце уже не так активно и влага испаряется не так быстро, как летом.
Можно ли поливать растения, когда холодно
Да, но делать это лучше с утра. При этом вода при таком поливе должна быть теплее температуры воздуха. Обычную норму полива сокращают, но без воды растения оставлять нельзя — так они скорее замерзнут.
Нужно ли поливать деревья в сентябре
Самая распространенная ошибка среди дачников — прекращение полива плодовых деревьев и кустарников. Если они не получат достаточное количество влаги, то не смогут хорошо перенести зиму. Корни и кроны могут обморозиться.
Чтобы точнее определить, нужно поливать сад или нет, делают следующее:
- выкапывают между деревьями ямку глубиной 30-50 см и берут оттуда горсть земли;
- формируют из земли комок — если не формируется, то поливать точно нужно;
- кладут комок на бумагу и смотрят, какой след она оставляет. Если след влажный — поливать не нужно.
Объем влаги можно рассчитать исходя из возраста растений:
- деревьям по 1-2 года — нужно около 4 ведер воды;
- 5-6 лет — 6-7 ведер воды;
- от 10 лет и старше — до 10 ведер.
Обратите внимание: не переусердствуйте с поливом — если влаги будет много, то можно погубить растения.
Последний раз деревья поливают в октябре и ноябре, когда листья опали, а температура воздуха установилась на отметке 2-3°С.
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