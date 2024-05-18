Коли сіяти огірки у травні 2024 за місячним календарем — найсприятливіші дати

Жінка, яка тримає вирощений огірок. Фото: Freepik

Справжні дачники знають, як важливо дотримуватися правил посадки тієї чи іншої культури, зокрема, огірків. Якщо ви посієте насіння цього овоча в певні дні, він віддячить вам гарним урожаєм, якого точно не буде ні в кого більше.

Новини.LIVE розповідає про посадку огірків.

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Коли краще садити огірки у відкритий ґрунт

Огірки — це такий овоч, який любить рости і розвиватися в теплому місці, тому для нього потрібна температура від 20 до 30 градусів вище нуля. Такі умови є найсприятливішими для огірків, але можна орієнтуватися на приблизні градуси.

Наприклад, можна посіяти огірки, коли вдень не нижче 15 градусів тепла, а в нічний час температура повітря не опускається ниже десяти або 15 градусів.

Урожай огірків на городі. Фото: Pinterest

Коли краще посіяти огірки за місячним календарем

Щоб виростити найсмачніші та великі огірки на своїй ділянці, потрібно звернутися за допомогою до місячного календаря. Якщо ви збираєтеся посіяти насіння цього овоча у травні 2024 року, варто знати, які дати вважаються найсприятливішими для цього.

Згідно з місячним календарем, садити огірки у відкритий ґрунт краще в такі дати, як:

22 травня

23 травня

24 травня

Жінка, яка поливає огірки. Фото: MSN

Як потрібно сіяти огірки

Щоб правильно посадити огірки, зробіть борозенки глибиною в два-чотири сантиметри на відстані в 70 сантиметрів одна від одної. Потім обприскайте кожну борозенку звичайною водою, покладіть туди насіння на відстані в п’ять-десять сантиметрів, посипте землею і полийте водою.

Перед посадкою експерти радять підживити ґрунт компостом або перегноєм, щоб ваші огірки дали великий урожай.

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