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Посейте огурцы в эти даты в мае 2024 и соберите щедрый урожай — лунный календарь

18 мая 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда сеять огурцы в мае 2024 по лунному календарю — самые благоприятные даты
Женщина, держащая выращенный огурец. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Настоящие дачники знают, как важно соблюдать правила посадки той или иной культуры, в частности, огурцов. Если вы посеете семена этого овоща в определенные дни, он отблагодарит вас хорошим урожаем, которого точно не будет ни у кого больше.

Новини.LIVE рассказывает о посадке огурцов.

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Когда лучше сажать огурцы в открытую почву

Огурцы — это такой овощ, который любит расти и развиваться в теплом месте, поэтому для него нужна температура от 20 до 30 градусов выше нуля. Такие условия наиболее благоприятны для огурцов, но можно ориентироваться на приблизительные градусы.

К примеру, можно посеять огурцы, когда днем не ниже 15 градусов тепла, а в ночное время температура воздуха не опускается ниже десяти или 15 градусов.

Урожай огурцов на огороде
Урожай огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Когда лучше посеять огурцы по лунному календарю

Чтобы вырастить самые вкусные и большие огурцы на своем участке, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю. Если вы собираетесь посеять семена этого овоща в мае 2024 года, следует знать, какие даты считаются самыми благоприятными для этого.

Согласно лунному календарю, сажать огурцы в открытую почву лучше в такие даты, как:

  • 22 мая
  • 23 мая
  • 24 мая
Женщина, поливающая огурцы
Женщина, которая поливает огурцы. Фото: MSN

Как нужно сеять огурцы

Чтобы правильно посадить огурцы, сделайте бороздки глубиной в два-четыре сантиметра на расстоянии в 70 сантиметров друг от друга. Затем опрыскивайте каждую бороздку обычной водой, положите туда семена на расстоянии в пять-десять сантиметров, посыпьте землей и полейте водой.

Перед посадкой эксперты советуют подкормить почву компостом или перегноем, чтобы ваши огурцы дали большой урожай.

Напомним, мы писали о том, когда нужно сажать горох на огороде по лунному календарю.

Раньше мы рассказывали о том, в какие дни лучше сеять фасоль по лунному календарю.

Также мы сообщали о том, как сажать морковь на огороде, чтобы потом ее не прореживать.

овощи
огород
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лунный календарь

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