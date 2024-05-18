Когда сеять огурцы в мае 2024 по лунному календарю — самые благоприятные даты

Женщина, держащая выращенный огурец. Фото: Freepik

Настоящие дачники знают, как важно соблюдать правила посадки той или иной культуры, в частности, огурцов. Если вы посеете семена этого овоща в определенные дни, он отблагодарит вас хорошим урожаем, которого точно не будет ни у кого больше.

Новини.LIVE рассказывает о посадке огурцов.

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Когда лучше сажать огурцы в открытую почву

Огурцы — это такой овощ, который любит расти и развиваться в теплом месте, поэтому для него нужна температура от 20 до 30 градусов выше нуля. Такие условия наиболее благоприятны для огурцов, но можно ориентироваться на приблизительные градусы.

К примеру, можно посеять огурцы, когда днем не ниже 15 градусов тепла, а в ночное время температура воздуха не опускается ниже десяти или 15 градусов.

Урожай огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Когда лучше посеять огурцы по лунному календарю

Чтобы вырастить самые вкусные и большие огурцы на своем участке, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю. Если вы собираетесь посеять семена этого овоща в мае 2024 года, следует знать, какие даты считаются самыми благоприятными для этого.

Согласно лунному календарю, сажать огурцы в открытую почву лучше в такие даты, как:

22 мая

23 мая

24 мая

Женщина, которая поливает огурцы. Фото: MSN

Как нужно сеять огурцы

Чтобы правильно посадить огурцы, сделайте бороздки глубиной в два-четыре сантиметра на расстоянии в 70 сантиметров друг от друга. Затем опрыскивайте каждую бороздку обычной водой, положите туда семена на расстоянии в пять-десять сантиметров, посыпьте землей и полейте водой.

Перед посадкой эксперты советуют подкормить почву компостом или перегноем, чтобы ваши огурцы дали большой урожай.

Напомним, мы писали о том, когда нужно сажать горох на огороде по лунному календарю.

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