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Пророщування насіння в домашніх умовах — 5 найкращих способів це зробити

7 вересня 2024 10:15
Валентина Осадча - Редактор
Як можна проростити насіння в домашніх умовах — 5 найефективніших способів
Людина, яка пророщує насіння на серветці. Фото: htgetrid.com
Валентина Осадча - Редактор

Інколи дачники помічають нерівні сходи, а це може бути або через неякісний матеріал для посіву, або через неправильну підготовку. Та якщо знати основні правила і найкращі варіанти пророщування насіння, можна виростити рівномірні сходи.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Як можна проростити насіння вдома

На ватному диску

Щоб проростити насіння на ватному диску, вам знадобляться такі звичайні побутові речі, як:

  • Ватні диски
  • Етикетки-самоклейки
  • Целофанові пакети, які мають застібки

Візьміть на кожен сорт окремий кліп-бакс і нанесіть наклейку з назвою, потім проткніть пакети, щоб підвищити повітропроникність. На ватний диск покладіть насіння, зверху покладіть ще один диск, обприскайте і покладіть все це до пакетів. 

Обережно покладіть пакети до миски і помістіть в тепле місце, відстежуючи рівень вологи час від часу. 

Процесс проращивания семян на ватном диске
Процес пророщування насіння на ватному диску. Фото: Dobre noviny

На серветці

Щоб проростити насіння таким методом, вам потрібно взяти або пластикову ємність, або глибоку миску. На дно ємності покладіть декілька шарів попередньо змочених теплою водою серветок, потім розкладіть на них насіння, накрийте кришкою або поставте до целофанового пакету.

Розкривайте пакет або піднімайте кришку щодня, щоб постійно робити серветку вологою.

Процесс проращивания семян на салфетке
Процес пророщування насіння на серветці. Фото: Pinterest

У губці

Якщо ви хочете проростити насіння одразу декількох сортів, цей метод буде для вас найкращим. Візьміть декілька різнокольорових губок, які призначені для миття посуду, або одну велику губку — у такому випадку зробіть декілька розрізів і позначте кожен сорт окремим номером. 

Намочіть губку, покладіть насіння в розрізи і зробіть все так, як на серветці вище. Покладіть губку до плівки і щодня перевіряйте, щоб матеріал був вологим.

Процесс проращивания семян в губке
Процес пророщування насіння в губці. Фото: Rural Sprout

У гідрогелі

Візьміть аквагрунт у гранулах, залийте його водою згідно з пропорціями в інструкції, а потім наповність ємність гідрогелем і покладіть туди насіння. Накрийте все це скланою кришкою або плівкою і помістіть у тепле місце.

Проращивание семян в гидрогеле
Пророщування насіння в гідрогелі. Фото: Pinterest

У тирсі

Щоб проростити насіння таким методом, візьміть глибоку ємність і заповніть її тирсою, обробіть окропом і вилийте зайву води. Щойно тирса охолоне, помістіть туди насіння і відправте все це у тепле місце. Діставати зернятка можна лише тоді, коли з них виростають сім'ядольні листочки.

Процесс проращивания семян в опилках
Процес пророщування насіння в тирсі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто обробити насіння помідорів і огірків перед посівом. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно збирати насіння гарбузів на городі. 

Також ми повідомляли про те, навіщо розсипати насіння кропу на городі.

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