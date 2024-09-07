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Проращивание семян в домашних условиях — 5 самых лучших способов это сделать

7 сентября 2024 10:15
Валентина Осадчая - Редактор
Как можно прорастить семена в домашних условиях — 5 самых эффективных способов
Человек, проращивающий семена на салфетке. Фото: htgetrid.com
Валентина Осадчая - Редактор

Иногда дачники замечают неровные всходы, а это может быть либо из-за некачественного материала для посева, либо из-за неправильной подготовки. Но если знать основные правила и самые лучшие варианты проращивания семян, можно вырастить равномерные всходы.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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На ватном диске

Чтобы прорастить семена на ватном диске, вам понадобятся такие обычные бытовые вещи, как:

  • Ватные диски
  • Этикетки-самоклейки
  • Целофановые пакеты, имеющие застежки

Возьмите на каждый сорт отдельный клип-бакс и нанесите наклейку с названием, затем проткните пакеты, чтобы повысить воздухопроницаемость. На ватный диск положите семена, сверху положите еще один диск, опрыскивайте и положите все это в пакеты.

Осторожно положите пакеты в миску и поместите в теплое место, отслеживая уровень влаги время от времени.

Процесс проращивания семян на ватном диске
Процесс проращивания семян на ватном диске. Фото: Dobre noviny

На салфетке

Чтобы прорастить семена таким методом, вам нужно взять либо пластиковую емкость, либо глубокую миску. На дно емкости положите несколько слоев предварительно смоченных теплой водой салфеток, затем разложите семена, накройте крышкой или поставьте в целлофановый пакет.

Раскрывайте пакет или поднимайте крышку каждый день, чтобы постоянно делать салфетку влажной.

Процесс проращивания семян на салфетке
Процесс проращивания семян на салфетке. Фото: Pinterest

В губке

Если вы хотите прорастить семена сразу нескольких сортов, этот метод будет для вас самым лучшим. Возьмите несколько разноцветных губок, предназначенных для мытья посуды, или одну большую губку — в таком случае сделайте несколько разрезов и разметьте каждый сорт отдельным номером.

Намочите губку, положите семена в разрезы и сделайте все так, как на салфетке выше. Положите губку в пленку и каждый день проверяйте, чтобы материал был влажным.

Процесс проращивания семян в губке.
Процесс проращивания семян в губке. Фото: Rural Sprout

В гидрогеле

Возьмите аквагрунт в гранулах, залейте его водой согласно пропорциям в инструкции, а затем наполните емкость гидрогелем и положите туда семена. Накройте все это стеклянной крышкой или пленкой и поместите в теплое место.

Проращивание семян в гидрогеле
Проращивание семян в гидрогеле. Фото: Pinterest

В опилках

Чтобы прорастить семена таким методом, возьмите глубокую емкость и заполните ее опилками, обработайте кипятком и вылейте лишнюю воду. Как только опилки остынут, поместите туда семена и отправьте все это в теплое место. Доставать зернышки можно только тогда, когда из них вырастают семядольные листики.

Процесс проращивания семян в опилках.
Процесс проращивания семян в опилках. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем следует обработать семена помидоров и огурцов перед посевом.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно собирать семена тыквы на огороде.

Также мы сообщали о том, зачем рассыпать семена укропа на огороде.

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10:33 Обломки российского беспилотника упали около здания Верховной Рады

10:32 Командование оккупантов одобряет убийство украинских военнопленных, — ISW

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