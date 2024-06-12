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Рослини скажуть вам "дякую" — як зробити город родючим

12 червня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як можна зробити город пухким і родючим — ефективні поради
Людина, яка розпушує ґрунт на городі. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Взимку ґрунт втрачає велику кількість поживних речовин і корисних компонентів, тому дуже важливо потім все це повернути. Досвідчені дачники пояснили, як можна зробити ґрунт на городі пухким і таким, щоб він дав багатий урожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Якщо в осінній період року ви посіяли сидерати на своєму городі, тоді причин для хвилювання немає. Але якщо на городі немає природних розпушувачів і не хочеться користуватися хімічними препаратами, варто знати прості, але ефективні секрети родючості.

Дачник, показывающий почву
Дачник, який показує ґрунт. Фото: Freepik

Як покращити родючість ґрунту 

Відповідна сировина

Перш за все, варто обрати правильну сировину, наприклад, річковий пісок, який допоможе покращити родючість ґрунту. Він не тільки зробить ґрунт пухким, а ще й покращить проникність води на рослини.

Правильна кількість сировини

Кількість річкового піску залежить від того, який рівень щільності ґрунту на вашій ділянці. Якщо земля важка, додавайте 15 літрів піску на один квадратний метр ділянки, але спочатку посипте поверхню піском, а потім ретельно перекопайте город, після чого добре полийте його. 

Альтернативний варіант піску

Якщо під рукою немає піску, можете купити будь-який інший засіб для розпушування. Наприклад, можна придбати перліт і вермикуліт, які не тільки гарно розпушать землю, а й забезпечать її необхідним рівнем вологи. Можна також купити дрібний ґравій або доломітове борошно.

Девушка, разрыхляющая огород
Дівчина, яка розпушує город. Фото: GardenFlora

Що варто пам’ятати перед розпушуванням городу

Перш, ніж розпушувати ґрунт, необхідно звернутися за порадами до експертів, щоб поцікавитися, чого саме потребує ваша ділянка. Фахівці допоможуть вам підібрати правильний засіб і склад добрив, які допоможуть покращити урожай на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, чому в жодному випадку не можна поливати город холодною водою. 

Раніше ми розповідали про те, для чого використовувати звичайну горіхову шкаралупу на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна підживлювати золою.

поради
родючість
город
ґрунт

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