Как можно сделать огород рыхлым и плодородным — эффективные советы

Человек, который разрыхляет почву на огороде. Фото: Pinterest

Зимой почва теряет большое количество питательных веществ и полезных компонентов, поэтому очень важно потом все это вернуть. Опытные дачники объяснили, как можно сделать почву на огороде рыхлой и такой, чтобы она дала богатый урожай.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

Читайте также:

Если в осенний период года вы посеяли сидераты в своем огороде, то причин для волнения нет. Но если на огороде нет естественных разрыхлителей и не хочется пользоваться химическими препаратами, следует знать простые, но эффективные секреты плодородия.

Дачник, показывающий почву. Фото: Freepik

Как улучшить плодородие почвы

Соответствующее сырье

Прежде всего, следует выбрать правильное сырье, например, речной песок, который поможет улучшить плодородие почвы. Он не только сделает почву рыхлой, но и улучшит проницаемость воды на растения.

Правильное количество сырья

Количество речного песка зависит от того, каков уровень плотности почвы на вашем участке. Если земля тяжелая, добавляйте 15 литров песка на один квадратный метр участка, но сначала посыпьте поверхность песком, затем тщательно перекопайте огород, после чего хорошо полейте его.

Альтернативный вариант песка

Если под рукой нет песка, можете купить любое другое средство для разрыхления. К примеру, можно приобрести перлит и вермикулит, которые не только хорошо разрыхлят землю, но и обеспечат ее необходимым уровнем влаги. Можно также купить мелкий гравий или доломитовую муку.

Девушка, разрыхляющая огород. Фото: GardenFlora

Что следует помнить перед рыхлением огорода

Прежде чем разрыхлять почву, необходимо обратиться за советами к экспертам, чтобы поинтересоваться, в чем именно нуждается ваш участок. Специалисты помогут вам подобрать правильное средство и состав удобрений, которые помогут улучшить урожай на огороде.

Напомним, мы писали о том, почему ни в коем случае нельзя поливать огород холодной водой.

Раньше мы рассказывали о том, зачем использовать обычную ореховую скорлупу на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя подкармливать золой.