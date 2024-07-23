Що робити, щоб прискорити ріст баклажанів на городі — правила поливу, поради дачникам

Дачник, який поливає баклажани. Фото: Gardener`s Path

Якщо ви не знаєте, як правильно поливати баклажани, вважайте, що ви вже ніколи не зможете виростити великий врожай цього овоча. Якщо ви, все ж таки, хочете досягти гарних результатів, вам варто знати тонкощі проведення цієї процедури на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Якою водою варто поливати баклажани

Досвідчені городники рекомендують поливати цю культуру водою, температура якої сягає 22-25 градусів тепла. Причому, проводити полив цієї рослини краще ввечері, коли температура води підніметься до необхідного рівня.

Річ у тому, що баклажани люблять тепло, тому про полив холодною водою краще забути раз і назавжди. За словами досвідчених дачників, можна сповільнити ріст рослин, а при найгіршому сценарії — загубити коріння і навіть вбити культуру.

Урожай стиглих баклажанів на городі. Фото: Pinterest

Чи можна поливати баклажани по листю

Експерти не забороняють це робити, але варто завжди дивитися на те, щоб не було надмірного рівня вологості. Якщо перебільшити з об’ємом води, то листя баклажанів почнуть сохнути і ставати жовтими, а сама рослина перестане стійко витримувати різні захворювання.

Як правильно поливати баклажани

Завжди звертайте увагу на те, яка у вас погода надворі — якщо рясні дощі, то додатково поливати баклажани не треба, а якщо тривала посуха, то робити це варто, навпаки, частіше. Під час плодоношення краще поливати баклажани двічі на тиждень по півтора-два літри води на кожну рослину.

Процес поливу баклажанів на городі. Фото: Epic Gardening

Щоб перевірити, чи час поливати баклажани, засуньте палець у ґрунт на глибину в два-три сантиметри — якщо ґрунт сухий, значить полийте його так, щоб вода потрапила на глибину в 20 сантиметрів. Після цього за дві години розпушіть ґрунт, щоб пришвидшити доступ кисню до культури.

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