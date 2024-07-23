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Ростиме просто на очах — як правильно поливати баклажани

23 липня 2024 13:40
Катерина Волченко - Редактор
Що робити, щоб прискорити ріст баклажанів на городі — правила поливу, поради дачникам
Дачник, який поливає баклажани. Фото: Gardener`s Path
Катерина Волченко - Редактор

Якщо ви не знаєте, як правильно поливати баклажани, вважайте, що ви вже ніколи не зможете виростити великий врожай цього овоча. Якщо ви, все ж таки, хочете досягти гарних результатів, вам варто знати тонкощі проведення цієї процедури на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Якою водою варто поливати баклажани

Досвідчені городники рекомендують поливати цю культуру водою, температура якої сягає 22-25 градусів тепла. Причому, проводити полив цієї рослини краще ввечері, коли температура води підніметься до необхідного рівня.

Річ у тому, що баклажани люблять тепло, тому про полив холодною водою краще забути раз і назавжди. За словами досвідчених дачників, можна сповільнити ріст рослин, а при найгіршому сценарії — загубити коріння і навіть вбити культуру.

Урожай спелых баклажанов на огороде
Урожай стиглих баклажанів на городі. Фото: Pinterest

Чи можна поливати баклажани по листю

Експерти не забороняють це робити, але варто завжди дивитися на те, щоб не було надмірного рівня вологості. Якщо перебільшити з об’ємом води, то листя баклажанів почнуть сохнути і ставати жовтими, а сама рослина перестане стійко витримувати різні захворювання.

Як правильно поливати баклажани

Завжди звертайте увагу на те, яка у вас погода надворі — якщо рясні дощі, то додатково поливати баклажани не треба, а якщо тривала посуха, то робити це варто, навпаки, частіше. Під час плодоношення краще поливати баклажани двічі на тиждень по півтора-два літри води на кожну рослину.

Процесс полива баклажанов на огороде
Процес поливу баклажанів на городі. Фото: Epic Gardening

Щоб перевірити, чи час поливати баклажани, засуньте палець у ґрунт на глибину в два-три сантиметри — якщо ґрунт сухий, значить полийте його так, щоб вода потрапила на глибину в 20 сантиметрів. Після цього за дві години розпушіть ґрунт, щоб пришвидшити доступ кисню до культури.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити біля баклажанів. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати баклажани на городі в липні. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити баклажани від колорадського жука.

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