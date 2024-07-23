Что делать, чтобы ускорить рост баклажанов на огороде — правила полива, советы дачникам

Дачник, поливающий баклажаны. Фото: Gardener`s Path

Если вы не знаете, как правильно поливать баклажаны, считайте, что вы уже никогда не сможете вырастить большой урожай этого овоща. Если вы, все же, хотите добиться хороших результатов, вам следует знать тонкости проведения этой процедуры на огороде.

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Какой водой следует поливать баклажаны

Опытные огородники рекомендуют поливать эту культуру водой, температура которой достигает 22-25 градусов тепла. Причем, проводить полив этого растения лучше вечером, когда температура воды поднимется до необходимого уровня.

Дело в том, что баклажаны любят тепло, поэтому о поливе холодной водой лучше забыть раз и навсегда. По словам опытных дачников, можно замедлить рост растений, а при худшем сценарии — погубить корни и даже убить культуру.

Урожай спелых баклажанов на огороде. Фото: Pinterest

Можно ли поливать баклажаны по листьям

Эксперты не запрещают это делать, но следует всегда смотреть на то, чтобы не было чрезмерного уровня влажности. Если преувеличить с объемом воды, то листья баклажанов начнут сохнуть и становиться желтыми, а само растение перестанет стойко выдерживать разные заболевания.

Как правильно поливать баклажаны

Всегда обращайте внимание на то, какая у вас погода на улице — если обильные дожди, то дополнительно поливать баклажаны не надо, а если длительная засуха, то делать это стоит, наоборот, чаще. Во время плодоношения лучше поливать баклажаны дважды в неделю по полтора-два литра воды на каждое растение.

Процесс полива баклажанов на огороде. Фото: Epic Gardening

Чтобы проверить, пора ли поливать баклажаны, засуньте палец в грунт на глубину в два-три сантиметра — если почва сухая, значит полейте ее так, чтобы вода попала на глубину в 20 сантиметров. После этого через два часа разрыхлите почву, чтобы ускорить доступ кислорода к культуре.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать возле баклажанов.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать баклажаны на огороде в июле.

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