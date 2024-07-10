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Разрушительные последствия для растений — почему нельзя работать на огороде в новолуние

10 июля 2024 19:34
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко
Что нельзя делать на огороде и в саду в новолуние — советы дачникам
Работы на огороде во время молодой Луны. Коллаж: Новини.LIVE
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко

Еще наши предки заметили, что Луна способна влиять на природу и все живет на Земле. Некоторые фазы нашего спутника могут сделать растения слабыми или уязвимыми. А один из периодов, который совсем не пригоден для работы на огороде и в саду, это бесспорно новолуние. Ведь в это время растения особенно чувствительны и не могут как следует противостоять негативным воздействиям или стрессовым явлениям.

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Какие огородные и садовые работы в новолуние могут навредить растениям

В астрологии новолуние — это время обновления и накопления новой энергии. Луна находится в первых фазах своего цикла, а следовательно еще не набрала достаточной силы и света. Именно поэтому в данный период советуют не начинать новые дела, а только планировать.

Что касается аграрных традиций и сельского хозяйства, то день новолуния также считается непригодным для посева и других работ, поскольку считается, что растения могут быть уязвимыми, ослабленными и негативно реагировать на любое взаимодействие с ними.

Важно заметить, что неудачной для работы считают не только саму дату новолуния, нельзя работать с растениями за два дня до и два дня после события.

 

Какие огородные и садовые работы у новолуния могут навредить растениям
Новая Луна в небе. Фото: shutterstock.com

Так, в период новолуния нельзя:

  • сажать новые растения;
  • пересаживать растения, в том числе и комнатные;
  • окучивать;
  • пасынковать;
  • рыхлить почву у растений;
  • обрезать ветки и корни;
  • заготавливать черенки;
  • замачивать семена;
  • вносить удобрения;
  • применять химические средства для борьбы с вредителями или болезнями;
  • поливать растения (желательно рассчитывать время так, чтобы во время молодой Луны избежать полива, но во время жары этот процесс нельзя игнорировать ни в коем случае. Если земля сухая, обязательно обеспечьте огородные и садовые культуры влагой).

Тем не менее в новую Луну можно:

  • перекапывать участок, освобожденный от культур;
  • удобрять почву;
  • готовить субстрат;
  • готовить натуральное удобрение, которому нужно время, чтобы настояться;
  • убирать сорняки;
  • развешивать ловушки от насекомых.

 

Ранее Новини.LIVE подготовил подробный лунный посевной календарь на июль 2024 года, который поможет узнать лучшие дни для работ на огороде и в саду.

Напомним, мы рассказывали, как правильно поливать огород в жару, чтобы не навредить растениям.

Также мы писали, какая народная примета способна увеличить ваш урожай вдвое — подтвержденная опытом и наукой.

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