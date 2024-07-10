Что нельзя делать на огороде и в саду в новолуние — советы дачникам

Работы на огороде во время молодой Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Еще наши предки заметили, что Луна способна влиять на природу и все живет на Земле. Некоторые фазы нашего спутника могут сделать растения слабыми или уязвимыми. А один из периодов, который совсем не пригоден для работы на огороде и в саду, это бесспорно новолуние. Ведь в это время растения особенно чувствительны и не могут как следует противостоять негативным воздействиям или стрессовым явлениям.

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Какие огородные и садовые работы в новолуние могут навредить растениям

В астрологии новолуние — это время обновления и накопления новой энергии. Луна находится в первых фазах своего цикла, а следовательно еще не набрала достаточной силы и света. Именно поэтому в данный период советуют не начинать новые дела, а только планировать.

Что касается аграрных традиций и сельского хозяйства, то день новолуния также считается непригодным для посева и других работ, поскольку считается, что растения могут быть уязвимыми, ослабленными и негативно реагировать на любое взаимодействие с ними.

Важно заметить, что неудачной для работы считают не только саму дату новолуния, нельзя работать с растениями за два дня до и два дня после события.

Новая Луна в небе. Фото: shutterstock.com

Так, в период новолуния нельзя:

сажать новые растения;

пересаживать растения, в том числе и комнатные;

окучивать;

окучивать; пасынковать;

рыхлить почву у растений;

обрезать ветки и корни;

заготавливать черенки;

замачивать семена;

вносить удобрения;

применять химические средства для борьбы с вредителями или болезнями;

поливать растения (желательно рассчитывать время так, чтобы во время молодой Луны избежать полива, но во время жары этот процесс нельзя игнорировать ни в коем случае. Если земля сухая, обязательно обеспечьте огородные и садовые культуры влагой).

Тем не менее в новую Луну можно:

перекапывать участок, освобожденный от культур;

удобрять почву;

готовить субстрат;

готовить натуральное удобрение, которому нужно время, чтобы настояться;

убирать сорняки;

развешивать ловушки от насекомых.

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