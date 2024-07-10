Що не можна робити на городі та в саду у молодик — поради дачникам

Руйнівні наслідки для рослин — чому не можна працювати на городі в молодик
Ще наші предки помітили, що Місяць здатен впливати на природу та усе живе на Землі. Деякі фази нашого супутника можуть зробити рослини слабкими або вразливими. А один з періодів, який зовсім не придатний для роботи на городі та у саду, це, безперечно, молодик. Адже у цей час рослини є особливо чутливими й не можуть як слід протистояти негативним впливам або стресовим явищам.
Що у жодному разі не можна робити у саду та на городі під час молодого Місяця, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі.
Які городні та садові роботи у молодик можуть нашкодити рослинам
В астрології молодик — це час оновлення та накопичення нової енергії. Місяць знаходиться в перших фазах свого циклу, а отже ще не набрав достатньої сили та світла. Саме тому у цей період радять не розпочинати нові справи, а лише планувати.
Щодо аграрних традицій і сільського господарства, день молодика також вважається непридатним для посіву й інших робіт, оскільки вважається, що рослини можуть бути вразливими, ослабленими й негативно реагувати на будь-яку взаємодію з ними.
Важливо зауважити, що невдалою для роботи вважають не тільки саму дату молодика, не можна працювати з рослинами за два дні до та два дні після події.
Тож, у період молодику не можна:
- саджати нові рослини;
- пересаджувати рослини, у тому числі й кімнатні;
- підгортати;
- пасинкувати;
- розпушувати ґрунт біля рослин;
- обрізати гілки та коріння;
- заготовлювати живці;
- замочувати насіння;
- вносити добрива;
- застосовувати хімічні засоби для боротьби зі шкідниками або хворобами;
- поливати рослини (бажано розраховувати час так, щоб під час молодого Місяця уникнути поливу, але під час спеки цей процес не можна ігнорувати у жодному разі. Якщо земля суха, обов'язково забезпечте городні та садові культури вологою).
Проте у новий Місяць можна:
- перекопувати ділянку, яка звільнена від культур;
- удобрювати ґрунт;
- готувати субстрат;
- готувати натуральне добриво, якому треба час, щоб настоятися;
- прибирати бур'яни;
- розвішувати пастки від комах.
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