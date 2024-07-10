Що не можна робити на городі та в саду у молодик — поради дачникам

Роботи на городі у молодий Місяць. Колаж: Новини.LIVE

Ще наші предки помітили, що Місяць здатен впливати на природу та усе живе на Землі. Деякі фази нашого супутника можуть зробити рослини слабкими або вразливими. А один з періодів, який зовсім не придатний для роботи на городі та у саду, це, безперечно, молодик. Адже у цей час рослини є особливо чутливими й не можуть як слід протистояти негативним впливам або стресовим явищам.

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Які городні та садові роботи у молодик можуть нашкодити рослинам

В астрології молодик — це час оновлення та накопичення нової енергії. Місяць знаходиться в перших фазах свого циклу, а отже ще не набрав достатньої сили та світла. Саме тому у цей період радять не розпочинати нові справи, а лише планувати.

Щодо аграрних традицій і сільського господарства, день молодика також вважається непридатним для посіву й інших робіт, оскільки вважається, що рослини можуть бути вразливими, ослабленими й негативно реагувати на будь-яку взаємодію з ними.

Важливо зауважити, що невдалою для роботи вважають не тільки саму дату молодика, не можна працювати з рослинами за два дні до та два дні після події.

Молодик у небі. Фото: shutterstock.com

Тож, у період молодику не можна:

саджати нові рослини;

пересаджувати рослини, у тому числі й кімнатні;

підгортати;

підгортати; пасинкувати;

розпушувати ґрунт біля рослин;

обрізати гілки та коріння;

заготовлювати живці;

замочувати насіння;

вносити добрива;

застосовувати хімічні засоби для боротьби зі шкідниками або хворобами;

поливати рослини (бажано розраховувати час так, щоб під час молодого Місяця уникнути поливу, але під час спеки цей процес не можна ігнорувати у жодному разі. Якщо земля суха, обов'язково забезпечте городні та садові культури вологою).

Проте у новий Місяць можна:

перекопувати ділянку, яка звільнена від культур;

удобрювати ґрунт;

готувати субстрат;

готувати натуральне добриво, якому треба час, щоб настоятися;

прибирати бур'яни;

розвішувати пастки від комах.

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