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Руйнівні наслідки для рослин — чому не можна працювати на городі в молодик

10 липня 2024 19:34
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко
Що не можна робити на городі та в саду у молодик — поради дачникам
Роботи на городі у молодий Місяць. Колаж: Новини.LIVE
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко

Ще наші предки помітили, що Місяць здатен впливати на природу та усе живе на Землі. Деякі фази нашого супутника можуть зробити рослини слабкими або вразливими. А один з періодів, який зовсім не придатний для роботи на городі та у саду, це, безперечно, молодик. Адже у цей час рослини є особливо чутливими й не можуть як слід протистояти негативним впливам або стресовим явищам. 

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Що у жодному разі не можна робити у саду та на городі під час молодого Місяця, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі. 

Які городні та садові роботи у молодик можуть нашкодити рослинам

В астрології молодик — це час оновлення та накопичення нової енергії. Місяць знаходиться в перших фазах свого циклу, а отже ще не набрав достатньої сили та світла. Саме тому у цей період радять не розпочинати нові справи, а лише планувати.  

Щодо аграрних традицій і сільського господарства, день молодика також вважається непридатним для посіву й інших робіт, оскільки вважається, що рослини можуть бути вразливими, ослабленими й негативно реагувати на будь-яку взаємодію з ними.

Важливо зауважити, що невдалою для роботи вважають не тільки саму дату молодика, не можна працювати з рослинами за два дні до та два дні після події. 

 

Які городні та садові роботи у молодик можуть нашкодити рослинам
Молодик у небі. Фото: shutterstock.com

Тож, у період молодику не можна: 

  • саджати нові рослини;
  • пересаджувати рослини, у тому числі й кімнатні;
  • підгортати;
  • пасинкувати;
  • розпушувати ґрунт біля рослин;
  • обрізати гілки та коріння;
  • заготовлювати живці;
  • замочувати насіння; 
  • вносити добрива;
  • застосовувати хімічні засоби для боротьби зі шкідниками або хворобами;
  • поливати рослини (бажано розраховувати час так, щоб під час молодого Місяця уникнути поливу, але під час спеки цей процес не можна ігнорувати у жодному разі. Якщо земля суха, обов'язково забезпечте городні та садові культури вологою).

Проте у новий Місяць можна:

  • перекопувати ділянку, яка звільнена від культур;
  • удобрювати ґрунт;
  • готувати субстрат;
  • готувати натуральне добриво, якому треба час, щоб настоятися;
  • прибирати бур'яни;
  • розвішувати пастки від комах.

 

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