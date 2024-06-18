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Что будет, если наесться червивых фруктов — врачи предупредили о последствиях

18 июня 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что будет, если съесть червивые фрукты — врачи рассказали о рисках для здоровья
Из черешни вылезает червь. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Как бы мы ни следили и ни мыли фрукты, однако бывают случаи когда, вкусный сочный плод попадается с "сюрпризом". Таким образом, одну или две летние вкусности мы можем ненароком съесть вместе с червем.

Но, опасно ли для здоровья употребление червивого фрукта, разбираемся далее в материале.

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В каких фруктах и ягодах чаще всего встречаются черви

Больше черви и маленькие жучки любят селиться в таких плодах как:

  • черешня;
  • вишня;
  • слива;
  • абрикос;
  • инжир;
  • яблоки;
  • груши;
  • малина;
  • клубника;
  • черника.

 

Что будет, если съесть червивые фрукты – врачи рассказали о рисках для здоровья
Червивая слива. Фото: google.com

Какие виды жуков и червей встречаются в ягодах и фруктах

Чаще всего в летних плодах можно встретить личинки мух, которые называются шведские, овсяные или ячменные. Однако также можно попасть на:

  • тлю;
  • личинки моли;
  • полевых клопов;
  • микроскопических паукообразных;
  • трипсы;
  • длинноносиков;
  • белокрылок.

 

Что будет с вашим организмом, если наесться червивых фруктов и ягод
Червивое яблоко. Фото: google.com

Стоит ли бояться червей во фруктах и есть ли риски для здоровья

По словам энтомолога и доцента Университета Флориды Сриянки Лахири, потребление нескольких личинок вместе с фруктами не может негативно отразиться на здоровье человека.

Более того, если вы случайно съели личинок, все, что вы сделали, это добавили дополнительный белок животного происхождения в свой салат или фруктовый коктейль.

К примеру, белые черви, которые мы можем заметить в черешне, вишне, сливе и т.д., являются личинками мух. Ученые отмечают, что эти черви проводят всю жизнь внутри ягоды или фрукта, поэтому не имеют большого количества природных врагов. Соответственно, они не производят защитные токсичные вещества, которые могут навредить человеку.

Ученая также подчеркнула, что наличие личинок во фруктах и ягодах говорит об их натуральности и пользе. В то время как полное уничтожение таких паразитов возможно только с помощью чрезмерного количества пестицидов. Именно пестицидов людям нужно бояться больше, ведь они способны поражать органы человека и отрицательно сказываться на здоровье.

Раньше мы писали, как правильно отмыть ягоды от паразитов, бактерий и остатков пестицидов.

Напомним, мы рассказывали, как заморозить клубнику на зиму, чтобы не потеряла вкус, витамины и форму.

Также советуем вам узнать, как эффективно избавиться от ос и шершней на приусадебном участке.

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