Что будет, если съесть червивые фрукты — врачи рассказали о рисках для здоровья

Из черешни вылезает червь. Фото: istockphoto.com

Как бы мы ни следили и ни мыли фрукты, однако бывают случаи когда, вкусный сочный плод попадается с "сюрпризом". Таким образом, одну или две летние вкусности мы можем ненароком съесть вместе с червем.

Но, опасно ли для здоровья употребление червивого фрукта, разбираемся далее в материале.

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Больше черви и маленькие жучки любят селиться в таких плодах как:

черешня;

вишня;

слива;

абрикос;

инжир;

яблоки;

груши;

малина;

клубника;

черника.

Червивая слива. Фото: google.com

Какие виды жуков и червей встречаются в ягодах и фруктах

Чаще всего в летних плодах можно встретить личинки мух, которые называются шведские, овсяные или ячменные. Однако также можно попасть на:

тлю;

личинки моли;

полевых клопов;

микроскопических паукообразных;

трипсы;

длинноносиков;

белокрылок.

Червивое яблоко. Фото: google.com

Стоит ли бояться червей во фруктах и есть ли риски для здоровья

По словам энтомолога и доцента Университета Флориды Сриянки Лахири, потребление нескольких личинок вместе с фруктами не может негативно отразиться на здоровье человека.

Более того, если вы случайно съели личинок, все, что вы сделали, это добавили дополнительный белок животного происхождения в свой салат или фруктовый коктейль.

К примеру, белые черви, которые мы можем заметить в черешне, вишне, сливе и т.д., являются личинками мух. Ученые отмечают, что эти черви проводят всю жизнь внутри ягоды или фрукта, поэтому не имеют большого количества природных врагов. Соответственно, они не производят защитные токсичные вещества, которые могут навредить человеку.

Ученая также подчеркнула, что наличие личинок во фруктах и ягодах говорит об их натуральности и пользе. В то время как полное уничтожение таких паразитов возможно только с помощью чрезмерного количества пестицидов. Именно пестицидов людям нужно бояться больше, ведь они способны поражать органы человека и отрицательно сказываться на здоровье.

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