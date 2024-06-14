Як раз і назавжди позбутися ос і шершнів на дачі — народні методи боротьби

Оси, які літають біля ягід. Фото: Biba Magazine

Літо — це сезон різних комах, через які інколи просто неможливо вийти надвір, особливо, якщо у вас алергія. Якщо ви не хочете отримати болючий укус або алергічну реакцію від ос і шершнів, варто знати, як можна швидко та ефективно позбутися цих комах на своїй ділянці.

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Приманка із солодкою рідиною

Якщо ви побачили, що на вашій ділянці занадто багато шершнів і ос, можете зробити приманку, використовуючи солодку рідину. Для цього візьміть пластикові пляшки, розріжте їх на дві половини і вставте верхню в нижню так, щоб шийка верхньої дивилася донизу.

Налийте туди воду з медом, розчиненим цукром або підсолодженим алкогольним напоєм. Річ у тому, що оси люблять такі пастки, де ви зможете їх буквально втопити. Тому цей метод вважається одним з найефективніших.

Велика кількість ос біля гнізда. Фото: Pinterest

Розчини з неприємними ароматами

Шершні та оси терпіти не можуть певні різкі аромати, тому ви можете використати це на свою користь. Обприскайте місця, де зазвичай з’являються ці комахи, такими речовинами, як:

Ефірні олії

Оцет

Розчинник

Суміш води та засобу для миття посуду в пропорції три до одного

Бензин і гас, але вони є пожежонебезпечними

Шершень на близькій відстані. Фото: Pinterest

Викурювання сірчаними шашками або багаттям

Якщо ви живете в невеликому будинку, можете викурити ос і шершнів за допомогою сірчаних шашків, дим з яких відлякає не тільки комах, а й шкідників. Якщо ви помітили, що на вашій дачі з’явилися земляні оси, розведіть біля нори, де вони мешкають, багаття, додавши туди шматки гуми або пластику.

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