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Забудьте про ос і шершнів раз і назавжди — як ефективно позбутися комах

14 червня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як раз і назавжди позбутися ос і шершнів на дачі — народні методи боротьби
Оси, які літають біля ягід. Фото: Biba Magazine
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Літо — це сезон різних комах, через які інколи просто неможливо вийти надвір, особливо, якщо у вас алергія. Якщо ви не хочете отримати болючий укус або алергічну реакцію від ос і шершнів, варто знати, як можна швидко та ефективно позбутися цих комах на своїй ділянці. 

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Як позбутися ос і шершнів народними методами

Приманка із солодкою рідиною

Якщо ви побачили, що на вашій ділянці занадто багато шершнів і ос, можете зробити приманку, використовуючи солодку рідину. Для цього візьміть пластикові пляшки, розріжте їх на дві половини і вставте верхню в нижню так, щоб шийка верхньої дивилася донизу.

Налийте туди воду з медом, розчиненим цукром або підсолодженим алкогольним напоєм. Річ у тому, що оси люблять такі пастки, де ви зможете їх буквально втопити. Тому цей метод вважається одним з найефективніших.

Большое количество ос возле гнезда
Велика кількість ос біля гнізда. Фото: Pinterest

Розчини з неприємними ароматами

Шершні та оси терпіти не можуть певні різкі аромати, тому ви можете використати це на свою користь. Обприскайте місця, де зазвичай з’являються ці комахи, такими речовинами, як:

  • Ефірні олії
  • Оцет
  • Розчинник
  • Суміш води та засобу для миття посуду в пропорції три до одного
  • Бензин і гас, але вони є пожежонебезпечними
Шершень на близком расстоянии
Шершень на близькій відстані. Фото: Pinterest

Викурювання сірчаними шашками або багаттям

Якщо ви живете в невеликому будинку, можете викурити ос і шершнів за допомогою сірчаних шашків, дим з яких відлякає не тільки комах, а й шкідників. Якщо ви помітили, що на вашій дачі з’явилися земляні оси, розведіть біля нори, де вони мешкають, багаття, додавши туди шматки гуми або пластику.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна привернути увагу метеликів, щоб вони запилили рослини в саду. 

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Також ми повідомляли про те, як можна швидко вивести мурашок з будинку або з дачі.

оси
поради
комахи
шершні

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