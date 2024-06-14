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Забудьте про ос и шершней раз и навсегда — как эффективно избавиться от насекомых

14 июня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как раз и навсегда избавиться от ос и шершней на даче — народные методы борьбы
Осы, летающие возле ягод. Фото: Biba Magazine
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Лето — это сезон разных насекомых, из-за которых иногда просто невозможно выйти на улицу, особенно, если у вас аллергия. Если вы не хотите получить болезненный укус или аллергическую реакцию от ос и шершней, следует знать, как можно быстро и эффективно избавиться от этих насекомых на своем участке.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Приманка со сладкой жидкостью

Если вы увидели, что на вашем участке слишком много шершней и ос, можете сделать приманку, используя сладкую жидкость. Для этого возьмите пластиковые бутылки, разрежьте их на две половины и вставьте верхнюю в нижнюю так, чтобы верхняя шейка смотрела вниз.

Налейте туда воду с медом, растворенным сахаром или подслащенным алкогольным напитком. Дело в том, что осы любят такие ловушки, где вы сможете буквально утопить их. Поэтому этот метод считается одним из самых эффективных.

Большое количество ос возле гнезда
Большое количество ос возле гнезда. Фото: Pinterest

Растворы с неприятными ароматами

Шершни и осы не могут терпеть определенные резкие ароматы, поэтому вы можете использовать это в свою пользу. Опрыскивайте места, где обычно появляются эти насекомые, такими веществами, как:

  • Эфирные масла
  • Уксус
  • Растворитель
  • Смесь воды и средства для мытья посуды в пропорции три к одному
  • Бензин и керосин, но они пожароопасны
Шершень на близкой расстоянии
Шершень на близком расстоянии. Фото: Pinterest

Выкуривание серными шашками или костром

Если вы живете в небольшом доме, можете выкурить ос и шершней с помощью серных шашков, дым с которых отпугивает не только насекомых, но и вредителей. Если вы заметили, что на вашей даче появились земляные осы, разведите у норы, где они обитают, костер, добавив туда куски резины или пластика.

Напомним, мы писали о том, как можно привлечь бабочек, чтобы они опылили растения в саду.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно избавиться от мошек и комаров.

Также мы сообщали о том, как можно быстро вывести муравьев с дома или с дачи.

осы
советы
насекомые
шершни

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