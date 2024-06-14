Как раз и навсегда избавиться от ос и шершней на даче — народные методы борьбы

Осы, летающие возле ягод. Фото: Biba Magazine

Лето — это сезон разных насекомых, из-за которых иногда просто невозможно выйти на улицу, особенно, если у вас аллергия. Если вы не хотите получить болезненный укус или аллергическую реакцию от ос и шершней, следует знать, как можно быстро и эффективно избавиться от этих насекомых на своем участке.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Как избавиться от ос и шершней народными методами

Приманка со сладкой жидкостью

Если вы увидели, что на вашем участке слишком много шершней и ос, можете сделать приманку, используя сладкую жидкость. Для этого возьмите пластиковые бутылки, разрежьте их на две половины и вставьте верхнюю в нижнюю так, чтобы верхняя шейка смотрела вниз.

Налейте туда воду с медом, растворенным сахаром или подслащенным алкогольным напитком. Дело в том, что осы любят такие ловушки, где вы сможете буквально утопить их. Поэтому этот метод считается одним из самых эффективных.

Большое количество ос возле гнезда. Фото: Pinterest

Растворы с неприятными ароматами

Шершни и осы не могут терпеть определенные резкие ароматы, поэтому вы можете использовать это в свою пользу. Опрыскивайте места, где обычно появляются эти насекомые, такими веществами, как:

Эфирные масла

Уксус

Растворитель

Смесь воды и средства для мытья посуды в пропорции три к одному

Бензин и керосин, но они пожароопасны

Шершень на близком расстоянии. Фото: Pinterest

Выкуривание серными шашками или костром

Если вы живете в небольшом доме, можете выкурить ос и шершней с помощью серных шашков, дым с которых отпугивает не только насекомых, но и вредителей. Если вы заметили, что на вашей даче появились земляные осы, разведите у норы, где они обитают, костер, добавив туда куски резины или пластика.

Напомним, мы писали о том, как можно привлечь бабочек, чтобы они опылили растения в саду.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно избавиться от мошек и комаров.

Также мы сообщали о том, как можно быстро вывести муравьев с дома или с дачи.