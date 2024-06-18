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Що станеться, якщо наїстися червивих фруктів — лікарі попередили про наслідки

18 червня 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що буде, якщо з'їсти червиві фрукти — лікарі розповіли про ризики для здоров'я
З черешні вилазить черв'як. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Як би ми не пильнували й не мили фрукти, проте бувають випадки коли смачний, соковитий плід із "сюрпризом". Таким чином один чи два літні смаколики ми можемо ненароком з'їсти разом із черв'яком. 

Але, чи небезпечно для здоров'я вживання червивого фрукта, розбираємося далі в матеріалі. 

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У яких фруктах та ягодах найчастіше зустрічаються черв'яки 

Найбільше черв'яки та маленькі жучки люблять оселятися у таких плодах як:

  • черешня;
  • вишня;
  • слива;
  • абрикос;
  • інжир;
  • яблука;
  • груші;
  • малина;
  •  полуниця;
  • чорниця.

 

Що буде, якщо з'їсти червиві фрукти — лікарі розповіли про ризики для здоров'я
Червива слива. Фото: google.com

Які види жуків та хробаків зустрічаються в ягодах та фруктах 

Найчастіше у літніх плодах можна зустріти личинок мух, які називаються шведські, вівсяні або ячмінні. Проте, також можна натрапити на: 

  • попелицю;
  • личинки молі;
  • польових клопів;
  • мікроскопічних павукоподібних;
  • трипси;
  • довгоносиків;
  • білокрилок.

 

Що буде з вашим організмом, якщо наїстися червивих фруктів та ягід
Червиве яблуко. Фото: google.com

Чи варто боятися хробаків у фруктах та чи є ризики для здоров'я

За словами ентомолога та доцента Університету Флориди Сріянки Лахірі, споживання кількох личинок разом із фруктами не може негативно вплинути на здоров'я людини. 

Щобільше, якщо ви випадково з’їли личинок, все, що ви зробили, це додали додатковий білок тваринного походження у свій салат або фруктовий коктейль. 

До прикладу, білі хробаки, які ми можемо помітити у черешні, вишні, сливі тощо, є личинками мух. Науковці зауважують, що ці черви проводять все життя всередині ягоди чи фрукта, тому не мають великої кількості природних ворогів. Відповідно вони не виробляють захисні токсичні речовини, які можуть нашкодити людині.

Науковиця також підкреслила, що наявність личинок у фруктах та ягодах говорить про їх натуральність та користь. Тоді як повне знищення таких паразитів можливе лише за допомогою надмірної кількості пестицидів. Саме пестицидів людям треба боятися більше, адже вони здатні уражати органи людини й негативно позначатися на здоров'ї. 

Раніше ми писали, як правильно відмити ягоди від паразитів, бактерій та залишків пестицидів.

Нагадаємо, ми розповідали, як заморозити полуницю на зиму, щоб не втратила смак, вітаміни та форму. 

Також радимо вам дізнатися, як ефективно позбутися ос та шершнів на присадибній ділянці.

ягоди
лікарі
фрукти
черв'яки
поради
здоров'я

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