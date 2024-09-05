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Что выгодно выращивать на огороде в Украине для продажи

5 сентября 2024 03:14
Валентина Осадчая - Редактор
Что посадить на огороде и в саду для продажи в Украине — советы дачникам
Два пожилых дачника на огороде. Фото: Green America
Валентина Осадчая - Редактор

Сегодня в условиях полномасштабного вторжения украинцам приходится буквально выживать из-за действий российских захватчиков, ведь на всей территории страны не хватает ряда продуктов. Чтобы не остаться голодными, следует знать, что можно посадить на огороде и в саду, чтобы потом выгодно продать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Какие условия нужны для выгодной продажи с огорода

Если у вас маленькая территория, то нет смысла выращивать овощи на продажу. Если вы хотите посадить что-нибудь такое, что потом можно будет продать за хорошие деньги, стоит знать, какие условия для этого нужны. Речь идет о размере участка, помещении, удобрениях и источнике воды.

Человек, занимающийся огородом
Человек, занимающийся огородом. Фото: Gardenize

Во-первых, вам нужно не менее семи-десяти соток территории, а во-вторых, помещение для того, чтобы успешно хранить урожай. К тому же, у вас должен быть подходящий источник удобрений и воды, а также парники и теплицы.

Какие овощи можно вырастить на продажу

Есть ряд овощей, которые можно вырастить, чтобы потом продать их на рынке и получить неплохие деньги. Речь идет о таких растениях, как:

  • Укроп, с одного квадратного метра которого можно собрать до 100 пучков
  • Различные виды зелени для салатов — петрушка, руккола, базилик, мята, шпинат, салат, зеленый лук и т.п.
  • Пряные травы — кардамон, шафран, розмарин и шалфей
  • Некоторые виды грибов — вешенки или шампиньоны
  • Клубника, которая всегда пользуется высоким спросом летом
  • Чеснок, который всегда считается довольно выгодным растением
Процесс посадки чеснока на огороде
Процесс посадки чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Какие фрукты и ягоды можно вырастить на продажу

К сожалению, вырастить за один сезон ягоды и фрукты на продажу не удастся, но если на вашей территории растет несколько фруктовых деревьев и ягодных кустарников, у вас есть неплохие шансы заработать. На продажу можно вырастить такие ягоды и фрукты, как:

  • Вишни
  • Черешни
  • Смородина
  • Порички
  • Малина
  • Ежевика
  • Крыжовник
  • Голубика
  • Абрикосы
  • Персики
  • Сортовые сливы
  • Груши

Напомним, мы писали о том, когда можно собирать урожай тыквы на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно сделать на своем огороде в сентябре.

Также мы сообщали о том, как правильно подготовить свой огород к наступлению зимы.

фрукты овощи ягоды огород

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