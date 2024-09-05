Что посадить на огороде и в саду для продажи в Украине — советы дачникам

Что выгодно выращивать на огороде в Украине для продажи
Сегодня в условиях полномасштабного вторжения украинцам приходится буквально выживать из-за действий российских захватчиков, ведь на всей территории страны не хватает ряда продуктов. Чтобы не остаться голодными, следует знать, что можно посадить на огороде и в саду, чтобы потом выгодно продать.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Какие условия нужны для выгодной продажи с огорода
Если у вас маленькая территория, то нет смысла выращивать овощи на продажу. Если вы хотите посадить что-нибудь такое, что потом можно будет продать за хорошие деньги, стоит знать, какие условия для этого нужны. Речь идет о размере участка, помещении, удобрениях и источнике воды.
Во-первых, вам нужно не менее семи-десяти соток территории, а во-вторых, помещение для того, чтобы успешно хранить урожай. К тому же, у вас должен быть подходящий источник удобрений и воды, а также парники и теплицы.
Какие овощи можно вырастить на продажу
Есть ряд овощей, которые можно вырастить, чтобы потом продать их на рынке и получить неплохие деньги. Речь идет о таких растениях, как:
- Укроп, с одного квадратного метра которого можно собрать до 100 пучков
- Различные виды зелени для салатов — петрушка, руккола, базилик, мята, шпинат, салат, зеленый лук и т.п.
- Пряные травы — кардамон, шафран, розмарин и шалфей
- Некоторые виды грибов — вешенки или шампиньоны
- Клубника, которая всегда пользуется высоким спросом летом
- Чеснок, который всегда считается довольно выгодным растением
Какие фрукты и ягоды можно вырастить на продажу
К сожалению, вырастить за один сезон ягоды и фрукты на продажу не удастся, но если на вашей территории растет несколько фруктовых деревьев и ягодных кустарников, у вас есть неплохие шансы заработать. На продажу можно вырастить такие ягоды и фрукты, как:
- Вишни
- Черешни
- Смородина
- Порички
- Малина
- Ежевика
- Крыжовник
- Голубика
- Абрикосы
- Персики
- Сортовые сливы
- Груши
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