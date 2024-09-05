Що посадити на городі та в саду для продажу в Україні — поради дачникам

Два літні дачники на городі. Фото: Green America

Сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення українцям доводиться буквально виживати через дії російських загарбників, адже на всій території країни бракує ряду продуктів. Щоб не залишитися голодними, варто знати, що можна посадити на городі та в саду, щоб потім вигідно продати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Які умови потрібні для вигідного продажу з городу

Якщо ви маєте маленьку територію, то немає сенсу вирощувати овочі на продаж. Якщо ви хочете посадити щось таке, що потім можна буде продати за хороші гроші, варто знати, які умови для цього потрібні. Йдеться про розмір ділянки, приміщення, добрива і джерела води.

Людина, яка займається городом. Фото: Gardenize

По-перше, вам потрібно щонайменше сім-десять соток території, а по-друге, поміщення для того, щоб успішно зберігати врожай. До того ж, біля вас повинно бути підходяще джерело добрив і води, а також парники і теплиці.

Які овочі можна виростити на продаж

Є цілий ряд овочів, які можна виростити, щоб потім продати їх на ринку і отримати непогані гроші. Йдеться про такі рослини, як:

Кріп, з одного квадратного метру якого можна зібрати до 100 пучків

Різні види зелені для салатів — петрушка, рукола, базилік, м’ята, шпинат, салат, зелена цибуля тощо

Пряні трави — кардамон, шафран, розмарин і шавлія

Деякі види грибів — гливи або печериці

Полуниця, яка завжди має високий попит влітку

Часник, який завжди вважається доволі вигідною рослиною

Процес посадки часнику на городі. Фото: Pinterest

Які фрукти і ягоди можна виростити на продаж

На жаль, виростити за один сезон ягоди і фрукти на продаж не вдасться, але якщо на вашій території росте декілька фруктових дерев і ягідних чагарників, у вас є непогані шанси заробити. На продаж можете виростити такі ягоди і фрукти, як:

Вишні

Черешні

Смородина

Порічки

Малина

Ожина

Аґрус

Лохина

Абрикоси

Персики

Сортові сливи

Груші

Нагадаємо, ми писали про те, коли можна збирати врожай гарбуза на городі.

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