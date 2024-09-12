Как обрезать розу осенью, чтобы она пережила зиму — советы садоводам

Чтобы роза стойко выдержала морозы — как правильно обрезать цветок осенью
Розы — это цветы, которые нуждаются в особом уходе и плохо выдерживают холодные дни, поэтому важно защитить их в преддверии зимнего сезона. Чтобы эти растения выдержали "минусовые" отметки на термометрах, их необходимо правильно обрезать.
Новини.LIVE рассказывает, как это лучше делать.
Когда лучше обрезать розы осенью
Опытные садоводы рекомендуют начинать проводить эту процедуру во время первых заморозков — в середине или конце октября, когда ночная температура составляет три градуса мороза. Когда на улице тепло, откажитесь от этой идеи, ведь цветок будет находиться в фазе роста, поэтому обрезка будет только стимулировать ее активный рост.
Как правильно обрезать кусты роз перед зимним сезоном
Плетистые сорта
Если у вас такие розы в саду, их нужно укорачивать на треть так, чтобы длина побегов составляла где-то 50 сантиметров. Обрезайте все сухие, гнилые, старые и больные ветви, а также те, которые растут внутрь куста, и молодые побеги, расположенные у корневой системы.
Обязательно следует придерживаться угла в 45 градусов во время обрезки, а также оставлять по пять-семь молодых побегов на цветке.
Чайные сорта и их гибриды
Эти сорта нуждаются в ежегодной обрезке, а оставлять на них нужно не более двух третей побегов. На кустах этих роз нужно убирать все сухие и поврежденные ветки, чтобы снаружи привести цветы в порядок. Кстати, летом нужно обрезать еще и бутоны роз.
Осенью следует оставить по четыре почки, которые распустятся весной и порадуют вас невероятной красотой.
Молодые сорта до двух лет
Такие розы необходимо обрезать не полностью, а некоторые их части. Итак, удалите бутоны с цветка, которые еще не успели распуститься, а также ветви, которые заболели и стали слабыми. Обрезать молодые цветы, которым еще нет двух лет, нужно так, чтобы на кустах остались крепкие и здоровые побеги и спящие почки.
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