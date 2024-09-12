Как обрезать розу осенью, чтобы она пережила зиму — советы садоводам

Садовница, обрезающая розы. Фото: Pinterest

Розы — это цветы, которые нуждаются в особом уходе и плохо выдерживают холодные дни, поэтому важно защитить их в преддверии зимнего сезона. Чтобы эти растения выдержали "минусовые" отметки на термометрах, их необходимо правильно обрезать.

Новини.LIVE рассказывает, как это лучше делать.

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Опытные садоводы рекомендуют начинать проводить эту процедуру во время первых заморозков — в середине или конце октября, когда ночная температура составляет три градуса мороза. Когда на улице тепло, откажитесь от этой идеи, ведь цветок будет находиться в фазе роста, поэтому обрезка будет только стимулировать ее активный рост.

Обрезка кустов розы в саду. Фото: Pinterest

Как правильно обрезать кусты роз перед зимним сезоном

Плетистые сорта

Если у вас такие розы в саду, их нужно укорачивать на треть так, чтобы длина побегов составляла где-то 50 сантиметров. Обрезайте все сухие, гнилые, старые и больные ветви, а также те, которые растут внутрь куста, и молодые побеги, расположенные у корневой системы.

Обязательно следует придерживаться угла в 45 градусов во время обрезки, а также оставлять по пять-семь молодых побегов на цветке.

Плетистый сорт розы в саду. Фото: Pinterest

Чайные сорта и их гибриды

Эти сорта нуждаются в ежегодной обрезке, а оставлять на них нужно не более двух третей побегов. На кустах этих роз нужно убирать все сухие и поврежденные ветки, чтобы снаружи привести цветы в порядок. Кстати, летом нужно обрезать еще и бутоны роз.

Осенью следует оставить по четыре почки, которые распустятся весной и порадуют вас невероятной красотой.

Много чайных роз в саду. Фото: Pinterest

Молодые сорта до двух лет

Такие розы необходимо обрезать не полностью, а некоторые их части. Итак, удалите бутоны с цветка, которые еще не успели распуститься, а также ветви, которые заболели и стали слабыми. Обрезать молодые цветы, которым еще нет двух лет, нужно так, чтобы на кустах остались крепкие и здоровые побеги и спящие почки.

Молодая роза красного оттенка. Фото: Pexels

Напомним, мы писали о том, как правильно ухаживать за розами после завершения первого периода цветения.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать возле розы в саду.

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