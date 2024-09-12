Як обрізати троянду восени, щоб вона пережила зиму — поради садівникам

Садівниця, яка обрізає троянди. Фото: Pinterest

Троянди — це квіти, які потребують особливого догляду і погано витримують холодні дні, тому важливо захистити їх напередодні зимового сезону. Щоб ці рослини витримали "мінусові" позначки на термометрах, їх необхідно правильно обрізати.

Новини.LIVE розповідає, як це краще робити.

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Досвідчені садівники рекомендують починати проводити цю процедуру під час перших заморозків — всередині або наприкінці жовтня, коли нічна температура становить три градуси морозу. Коли надворі тепло, відмовтеся від цієї ідеї, адже квітка перебуватиме у фазі росту, тому обрізка лише стимулюватиме її активний ріст.

Обрізка кущів троянд у саду. Фото: Pinterest

Як правильно обрізати кущі троянд напередодні зимового сезону

Плетисті сорти

Якщо ви маєте такі троянди в саду, їх треба вкорочувати на третину так, щоб довжина пагонів становила десь 50 сантиметрів. Обрізайте всі сухі, гнилі, старі та хворі гілки, а також ті, що ростуть всередину куща, і молоді пагони, які розташовані біля кореневої системи.

Обов’язково варто дотримуватися кута в 45 градусів під час обрізки, а також залишати по п’ять-сім молодих пагонів на квітці.

Плетистий сорт троянди в саду. Фото: Pinterest

Чайні сорти та їхні гібриди

Ці сорти потребують щорічної обрізки, а залишати на них треба не більше, ніж дві третини пагонів. На кущах цих троянд потрібно прибирати всі сухі та пошкоджені гілки, щоб зовні привести квіти до ладу. До речі, влітку необхідно обрізати ще й бутони троянд.

Восени слід залишити по чотири бруньки, які розпустяться навесні та потішать вас неймовірною красою.

Багато чайних троянд у саду. Фото: Pinterest

Молоді сорти віком до двох років

Такі троянди необхідно обрізати не повністю, а лише деякі їхні частини. Отже, видаліть пуп’янки з квітки, які ще не встигли розпуститися, а також гілки, що захворіли і стали слабкими. Обрізати молоді квіти, яким ще немає двох років, потрібно так, щоб на кущах залишилися міцні та здорові пагони і сплячі бруньки.

Молода троянда червоного відтінку. Фото: Pexels

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