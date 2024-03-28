Как вырастить манго из косточки в домашних условиях — инструкция и полезные советы

Девушка ухаживает за маленьким растением манго. Фото: freepik.com

Манго — это не только сладкий и сочный экзотический фрукт, но и роскошное тропическое растение, которое можно вырастить прямо на своем подоконнике из косточки. Это сделать достаточно просто, если следовать инструкциям и не сложным советам.

Новини.LIVE рассказывает, как легко вырастить манго из косточки в домашних условиях и как ухаживать за тропическим растением. Шаг за шагом, следуя простой инструкции, вы сможете вырасти настоящее манговое дерево из косточки.

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Как купить правильное манго

К счастью, чтобы купить манго, достаточно зайти в любой супермаркет. На полках можно найти разные сорта по разной цене. Часто можно встретить акционный товар.

Важно, чтобы плод был спелый. Если на манго образовалась вмятина от нажатия, косточку можно использовать для посадки. Еще один показатель — сердцевина должна легко отделяться от мякоти во время нарезки.

Спелый плод желтого манго. Фото: google.com

Как подготовить косточку манго к проращиванию

Конечно, косточку следует отделить от мякоти. Хорошо промыть под проточной водой и осмотреть.

Если скорлупа уже лопнула, вам будет легче открыть ее окончательно и достать сердцевину. Если нет, необходимо аккуратно надрезать ее кухонным ножом и вытащить семя. Очень важно не повредить его.

Далее перед проращиванием нужно замочить семя в растворе марганцовки. На 100 мл воды требуется около 1 мг марганцовки. Вода должна быть ярко-розового цвета.

Это лучшая профилактика грибковых инфекций. Если марганцовки нет, подойдут фунгициды, продаваемые в магазинах с комнатными растениями.

Росток манго. Фото: istockphoto.com

Как просто прорастить и посадить манго

Если семя начало прорастать внутри скорлупы, проращивать дополнительно его не нужно.

В другом случае, чтобы прорастить семя манго, необходимо завернуть его в пропитанную водой марлю. Вместо марли можно использовать натуральный кусок ткани. Далее завернутое семя нужно поместить в пакет.

Убрать все в пластиковый контейнер с крышкой и поставить в тёплое и темное место. Это может быть место под батареей в отопительный сезон или любое теплое место дома.

Сверток с семенем следует ежедневно смачивать водой, чтобы оно не засохло. Через 5-14 дней манго начнет прорастать, а это значит, что пора посадить его в горшок.

С посадкой семя не стоит затягивать, потому что, вытащенное из скорлупы, оно очень быстро высохнет, и через несколько дней ждать от него ростков уже не стоит.

Что касается посадки манго, то для этого нужно сделать отверстие внутри грунта и вонзить туда семя манго корешком вниз. Оно должно быть углублено не более чем на три четверти.

Росток появится в течение двух недель. Из одной косточки их может быть несколько.

Манго на подоконнике. Фото: google.com

Как выбрать горшок для посадки манго

Это также важный этап, чтобы растение развивалось, комфортно себя чувствовало и было здоровым.

Первый горшок на первый год жизни растения должен быть в диаметре от 8-10 см, желательно высокий, чтобы корням было куда расти, а также иметь дренажные отверстия на дне.

Слишком большой горшок не стоит выбрать, ведь почва в нем будет долго просыхать и закисать, корни не смогут получать воздух в достаточном количестве и начнут загнивать.

Девушка ухаживает за маленьким растением манго. Фото: freepik.com

Какую землю использовать для посадки манго

Лучше для посадки и выращивания мангового дерева взять смесь универсального нейтрального грунта (рН = 7) или торфа с большим песком в пропорции 2:1.

На дно горшка необходимо уложить дренажный слой высотой в четверть пространства. Можно использовать:

керамзит для цветов;

щебень;

битый кирпич;

гравий;

кусочки пенопласта по 4-5 см.

Манго в горшке. Фото: google.com

Как правильно поливать манго

Следите за тем, чтобы земля всегда была умеренно влажной. Не следует допускать пересушивания или переливов. Итак, поливать манго следует раз в 2-3 дня. Летом этот интервал может быть короче, все зависит от того, как быстро просыхает земля.

Поливать нужно только отстоянной или отфильтрованной водой комнатной температуры. Холодная вода может спровоцировать заболевание корней.

Обязательно опрыскивать листья манго раз в 2-3 дня и еженедельное протирать влажной тряпкой.

Мужчина ухаживает за манго. Фото: istockphoto.com

Как ухаживать за манго

Горшок нужно поставить в светлое и теплое место. Если света недостаточно, можно использовать фитолампу для дополнительной подсветки. В теплое время года горшок лучше вынести на балкон, однако следует беречь его от прямых солнечных лучей.

Когда растение достигнет одного года, самое время начать подкармливать манго весной и летом по 2-3 раза в месяц. Подойдет обычное удобрение для комнатных растений в рекомендуемой пропорции.

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