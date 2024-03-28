Як виростити манго з кісточки у домашніх умовах — інструкція та корисні поради

Дівчина доглядає маленьку рослину манго. Фото: freepik.com

Манго — це не лише солодкий та соковитий екзотичний фрукт, а й розкішна тропічна рослина, яку можна виростити прямо на своєму підвіконні з кісточки. Це зробити достатньо просто, якщо дотримуватися інструкції та не складних порад.

Новини.LIVE розповідає, як легко виростити манго з кісточки у домашніх умовах та як доглядати за тропічною рослиною. Крок за кроком, дотримуючись простої інструкції, ви зможете вирости справжнє мангове дерево з кісточки.

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На щастя, щоб придбати манго, достатньо зайти в будь-який супермаркет. На полицях можна знайти різні сорти за різну ціну. Часто можна натрапити на акційний товар.

Важливо, щоб плід був стиглий. Якщо на манго утворилася вм'ятина від натискання, кісточку вже можна використовувати для посадки. Ще один показник — серцевина має легко відокремлюватися від м'якоті під час нарізування.

Спілий плід жовтого манго. Фото: google.com

Як підготувати кісточку манго до пророщування

Звичайно кісточку слід відокремити від м'якоті. Добре вимити під проточною водою та оглянути.

Якщо шкаралупа вже луснула, вам буде легше відкрити її остаточно й дістати серцевину. Якщо ні, необхідно акуратно надрізати її кухонним ножем і витягти насіння. Дуже важливо не пошкодити його.

Далі перед пророщуванням потрібно замочити насінину в розчині марганцівки. На 100 мл води потрібно близько 1 мг марганцівки. Вода має бути яскраво рожевого кольору.

Це — найкраща профілактика грибкових інфекцій. Якщо марганцівки немає, підійдуть фунгіциди, які продаються у магазинах із кімнатними рослинами.

Паросток манго. Фото: istockphoto.com

Як просто проростити та посадити манго

Якщо насіння почало проростати всередині шкаралупи, пророщувати його додатково не потрібно.

У іншому випадку, щоб проростити насіння манго, необхідно загорнути його в марлю, що просочена водою. Замість марлі можна використати натуральний шматок тканини. Далі загорнуте насіння потрібно помістити в пакет.

Прибрати все у пластиковий контейнер із кришкою та поставити в тепле й темне місце. Це може бути місце під батареєю в опалювальний сезон або будь-яке тепле місце в будинку.

Згорток із насінням слід щодня змочувати водою, щоб воно не засохло. Через 5-14 днів манго почне проростати, а це означає, що настав час посадити його в горщик.

З посадкою насінини не варто затягувати, тому що, витягнута зі шкаралупи, вона дуже швидко висохне, і за кілька днів чекати від неї паростків вже не варто.

Що стосується посадки манго, то для цього потрібно зробити отвір у середині ґрунту і встромити туди насіння манго корінцем донизу. Воно має бути заглиблене не більше ніж на три чверті.

Паросток з'явиться протягом двох тижнів. З однієї кісточки їх може бути кілька.

Манго на підвіконні. Фото: google.com

Як обрати горщик для посадки манго

Це також важливий етап, для того, щоб рослина розвивалася, комфортно себе почувала та була здоровою.

Перший горщик на перший рік життя рослини повинен бути в діаметрі від 8-10 см, бажано високий, щоб корінню було куди рости, а також мати дренажні отвори на дні.

Занадто великий горщик не варто обрати, адже ґрунт у ньому довго просихатиме та закисатиме, коріння не зможе отримувати повітря в достатній кількості й загниватиме.

Дівчина доглядає маленьку рослину манго. Фото: freepik.com

Яку землю використовувати для посадки манго

Найкраще для посадки та вирощування мангового дерева взяти суміш універсального нейтрального ґрунту (рН = 7) або торфу з великим піском у пропорції 2:1.

На дно горщика необхідно укласти дренажний шар заввишки чверть простору. Можна використовувати:

керамзит для квітів;

щебінь;

биту цеглу;

гравій;

шматочки пінопласту по 4-5 см.

Манго у горщику. Фото: google.com

Як правильно поливати манго

Стежте за тим, щоб земля завжди була помірно вологою. Не варто допускати пересушування або переливів. Тож, поливати манго варто раз на 2-3 дні. Влітку цей інтервал може бути коротшим, все залежить від того, як швидко просихає земля.

Поливати потрібно лише відстояною або фільтрованою водою кімнатної температури. Холодна вода може спровокувати захворювання коріння.

Обов'язковим є обприскування листя манго раз на 2-3 дні та щотижневе протирання листя вологою ганчіркою.

Чоловік доглядає манго. Фото: istockphoto.com

Як доглядати за манго

Горщик необхідно поставити у світле та тепле місце. Якщо світла недостатньо, можна скористатися фітолампою для додаткового підсвічування. У теплу пору року горщик краще винести на балкон, проте варто берегти його від прямого сонячного проміння.

Коли рослина досягне одного року, саме час почати підгодовувати манго навесні та влітку по 2-3 рази на місяць. Підійде звичайне добриво для кімнатних рослин у рекомендованій пропорції.

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