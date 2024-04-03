кровоточащее дерево — как выглядит дикий тик и где его применяют

Дерево выделяет смолу, похожую на кровь. Фото: cretapost.gr

В это трудно поверить, но в мире существует дерево, которое кровоточит по-настоящему, если его срубить или повредить. Таинственное растение родом из южной Африки и известно как дикий тик или кровавое дерево Pterocarpus angolensis.

Почему дерево выделяет кровавый сок, какими еще особыми свойствами оно обладает и где его применяют, узнайте далее в материале Новини.LIVE.

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Как пишет Oddity Central, Pterocarpus angolensis имеет сок невероятно богатый танинами — фенольными соединениями, обладающими дубильными и вяжущими свойствами. Именно они придают такой цвет соку дикому тику.

В соке кровавого дерева 77% дубильных веществ. В то время как некоторые другие растения содержат от 12 до 20% таких веществ.

Кровавое дерево. Фото: wikipedia.org

Применение сока кровавого дерева в народной медицине

Поскольку сок дикого тика напоминает кровь, ему сразу приписали целебные свойства. Считается, что сок дерева помогает при заболеваниях крови. Некоторые люди смешивают его с животным жиром, чтобы создать своего рода косметическую мазь.

Однако официальная медицина отрицает этот факт. Сок Pterocarpus angolensis не полезен.

Кровавое дерево после среза в Конго. Фото: Lu Guang

Где еще и как используют кровавое дерево

Дикий тик используют для изготовления высококачественной мебели и музыкальных инструментов, ведь он устойчив к термитам, огню и имеет приятный пряный аромат. Сок Pterocarpus angolensis можно использовать в качестве красителя.

Поскольку древесина огнестойкая, дикий тик сажают вокруг построек, которые необходимо защитить от огня.

Срезанное кровавое дерево. Фото: facebook.com/planetearthphenomenon

Смотря фото и видео срубленных деревьев Pterocarpus angolensis, легко понять, откуда происходит название "кровавое дерево".

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