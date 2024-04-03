кровоточащее дерево — как выглядит дикий тик и где его применяют

Таинственное кровавое дерево — как выглядит растение, которое кровоточит при срезании
В это трудно поверить, но в мире существует дерево, которое кровоточит по-настоящему, если его срубить или повредить. Таинственное растение родом из южной Африки и известно как дикий тик или кровавое дерево Pterocarpus angolensis.
Почему дерево выделяет кровавый сок, какими еще особыми свойствами оно обладает и где его применяют, узнайте далее в материале Новини.LIVE.
Почему дикий тик из Африки кровоточит
Как пишет Oddity Central, Pterocarpus angolensis имеет сок невероятно богатый танинами — фенольными соединениями, обладающими дубильными и вяжущими свойствами. Именно они придают такой цвет соку дикому тику.
В соке кровавого дерева 77% дубильных веществ. В то время как некоторые другие растения содержат от 12 до 20% таких веществ.
Применение сока кровавого дерева в народной медицине
Поскольку сок дикого тика напоминает кровь, ему сразу приписали целебные свойства. Считается, что сок дерева помогает при заболеваниях крови. Некоторые люди смешивают его с животным жиром, чтобы создать своего рода косметическую мазь.
Однако официальная медицина отрицает этот факт. Сок Pterocarpus angolensis не полезен.
Где еще и как используют кровавое дерево
Дикий тик используют для изготовления высококачественной мебели и музыкальных инструментов, ведь он устойчив к термитам, огню и имеет приятный пряный аромат. Сок Pterocarpus angolensis можно использовать в качестве красителя.
Поскольку древесина огнестойкая, дикий тик сажают вокруг построек, которые необходимо защитить от огня.
Смотря фото и видео срубленных деревьев Pterocarpus angolensis, легко понять, откуда происходит название "кровавое дерево".
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