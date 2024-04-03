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Таємниче криваве дерево — який вигляд має рослина, що кровоточить при зрізанні

3 квітня 2024 20:07
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Дерево, що кровоточить — який вигляд має дикий тик та де його застосовують
Дерево виділяє смолу, що схожа на кров. Фото: cretapost.gr
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

У це важко повірити, але у світі існує справжнє дерево, що кровоточить, якщо його зрубати або пошкодити. Таємнича рослина родом з південної Африки й відома як дикий тик або криваве дерево Pterocarpus angolensis. 

Чому дерево виділяє кривавий сік, якими ще особливими властивостями воно володіє та де його застосовують, дізнавайтесь далі у матеріалі Новини.LIVE.  

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Чому дикий тик з Африки кровоточить 

Як пише Oddity Central, Pterocarpus angolensis має сік неймовірно багатий на таніни — фенольні сполуки, що мають дубильні та в'яжучи властивості.  Саме вони надають такого кольору соку дикого тику. 

У соці кривавого дерева 77% дубильних речовин. Тоді як деякі інші рослини містять від 12 до 20% таких речовин. 

 

Таємниче криваве дерево — який вигляд має рослина, що кровоточить при зрізанні
Криваве дерево. Фото: wikipedia.org

Застосування соку кривавого дерева у народній медицині 

Оскільки сік дикого тику нагадує кров, йому одразу приписали цілющі властивості. Вважається, що сік дерева допомагає при захворюваннях крові. Деякі люди змішують його з тваринним жиром, щоб створити свого роду косметичну мазь.

Проте, офіційна медицина заперечує цей факт. Сік Pterocarpus angolensis не є корисним.

 

Дерево, що кровоточить — який вигляд має дикий тик та де його застосовують
Криваве дерево після зрізу в Конго. Фото: Lu Guang

Де ще та як використовують криваве дерево

Дикий тик використовують для виготовлення високоякісних меблів та музичних інструментів, адже він стійкий до термітів, вогню та має приємний пряний аромат. Сік Pterocarpus angolensis можна використовувати як барвник.

Оскільки деревина вогнестійка, дикий тик садять навколо споруд, які необхідно захистити від вогню.

 

Дикий тик — який вигляд має дерево, що кровоточить
Зрізане криваве дерево. Фото: facebook.com/planetearthphenomenon

Дивлячись фото та відео зрубаних дерев Pterocarpus angolensis, легко зрозуміти, звідки походить назва "криваве дерево".

 

 

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Африка
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дерево
деревина
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