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Это дерево назвали идеальным убийцей — что о нем известно и как защититься

13 июня 2024 19:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Дерево цербера — почему растение называют идеальным убийцей и как защититься
Плоды и цветы дерева церберы. Фото: indiaflora-ces.iisc.ac.in
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Дерево цербера — роскошное растение с живописными листьями, экзотическими белыми цветами и приятным жасминовым ароматом, которое, казалось бы, может стать украшением любого участка, но это еще один пример обманчивой красоты. За всей этой привлекательной оболочкой скрывается опасность, которая может стать роковой как для животного, так и для человека.

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Почему дерево цербера прозвали идеальным убийцей, что известно о растении, чем оно опасно и как защититься, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

Что известно о цветущем дереве цербера — название и происхождение

Дерево цербера, которое еще называют pong-pong или дерево самоубийц, принадлежит к семейству Кутровые (Apocynaceae). Научное название растения Cerbera odollam.

Говорят, что оно названо так в честь мифологического Цербера — ужасного трехглавого пса, охраняющего вход и выход из царства мертвых Аида. Он не позволяет умершим возвращаться в мир живых, а живым — посещать мертвых. Слюна его была настолько ядовита, что уничтожала все живое на несколько метров вокруг себя.

Растение имеет большие и длинные густо растущие зеленые листья. Дерево цветущее, а потому имеет роскошные цветочки белого или розового цвета. Также у церберы есть плоды, которые могут напоминать чем-то манго. Дерево может достигать в высоту до 10 м.

 

Что известно о цветущем дереве цербера — название и происхождение
Цветы дерева церберы. Фото: floraofsrilanka.com

Цербера любит влажный и теплый климат. Предпочитает песчаную почву на побережьях морских заливов, рек или в мангровых болотах.

Чаще это дерево встречается в тропических частях Азии, в Австралии, на Мадагаскаре, Сейшельских островах, островах на западе Тихого океана.

 

Чем опасно дерево цербера
Зеленые плоды дерева Cerbera odollam. Фото: Science Photo Library

Чем опасно дерево цербера

Совершенно во всех частях растения содержится яд. Однако наибольшее количество токсина — в масле косточек. Масло содержит церберин — очень ядовитый гликозид, который блокирует проведение электрических импульсов в организме, включая сердечный ритм.

 

Дерево цербера – почему растение называют идеальным убийцей и как защититься
Плоды и цветы Cerbera odollam. Скриншот с видео на Youtube

Нельзя даже использовать древесину церберы, например, для разжигания костров, ведь дым влечет за собой тяжелое отравление.

Симптомы отравления могут включать:

  • рвоту;
  • диарею;
  • аритмию.

Если человеку не оказать своевременно медицинскую помощь, возможен смертельный случай.

Следует заметить, что плоды дерева церберы выглядят привлекательно, и, как мы уже упоминали, чем-то напоминают манго. Но они чрезвычайно ядовиты для человека и животных.

 

Что известно о плодах ядовитого дерева церберы
Спелые плоды дерева Cerbera odollam. Фото: Top Tropicals

Неудивительно, что это растение стало идеальным натуральным орудием для убийства в древности и использовалось для осуществления подлых замыслов.

Как защитить себя от опасной церберы

Если отправляетесь в путешествие в страны, где может расти это растение, следует запомнить его внешний вид. Не стоит срывать цветы, листья и плоды с деревьев, о которых вы ничего не знаете. Тем более пробовать. Таким образом, можно обезопасить себя от опасности.

 

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