Дерево цербера — чому рослину називають ідеальним вбивцею та як захиститися

Плоди та квіти дерева цербери. Фото: indiaflora-ces.iisc.ac.in

Дерево цербера — розкішна рослина з мальовничими листками, екзотичними білими квітами та приємним жасминовим ароматом, яка, здавалося б, може стати прикрасою будь-якої ділянки, але це ще один приклад оманливої краси. За усією цією привабливою оболонкою ховається небезпека, яка може стати фатальною, як для тварини, так і для людини.

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Що відомо про квітуче дерево цербера — назва та походження

Дерево цербера, яке ще називають pong-pong або дерево самогубців належить до родини Кутрові (Apocynaceae). Наукова назва рослини Cerbera odollam.

Кажуть, що названа вона так на честь міфологічного Цербера — жахливого триголового пса, який охороняє вхід і вихід із царства мертвих Аїду. Він не дозволяє померлим повертатися до світу живих, а живим — відвідувати мертвих. Слина його була настільки отруйною, що знищувала все живе на декілька метрів навколо себе.

Рослина має великі та довгі зелені листки, що густо ростуть. Дерево квітуче, а тому має розкішні квіточки білого або рожевого кольорів. Також у цербери є плоди, які можуть нагадувати чимось манго. Дерево може досягати у висоту до 10 м.

Квіти дерева цербери. Фото: floraofsrilanka.com

Цербера любить вологий та теплий клімат. Віддає перевагу піщаному ґрунту на узбережжях морських заток, річок або в мангрових болотах.

Найчастіше це дерево зустрічається у тропічних частинах Азії, в Австралії, на Мадагаскарі, Сейшельських островах, островах на заході Тихого океану.

Зелені плоди дерева Cerbera odollam. Фото: Science Photo Library

Чим небезпечне дерево цербера

Абсолютно у всіх частинах рослини міститься отрута. Проте найбільша кількість токсину — в маслі кісточок. Масло містить церберин — украй отруйний глікозид, який блокує проведення електричних імпульсів в організмі, включаючи серцевий ритм.

Плід та квіти Cerbera odollam. Скриншот з відео на Youtube

Не можна навіть використовувати деревину цербери, наприклад, для розпалювання багать, адже дим спричиняє важке отруєння.

Симптоми отруєння можуть включати:

блювоту;

діарею;

аритмію.

Якщо людині не надати вчасно медичну допомогу, можливий смертельний випадок.

Варто зауважити, що плоди дерева цербери мають привабливий вигляд, і, як ми вже згадували, чимось нагадують манго. Але вони є надзвичайно отруйними для людини та тварин.

Стиглі плоди дерева Cerbera odollam. Фото: Top Tropicals

Не дивно, що ця рослина стала ідеальним натуральним знаряддям для вбивства у давнину і використовувалася для здійснення підлих замислів.

Як захистити себе від небезпечної цербери

Якщо відправляєтесь у подорож до країн, де може рости ця рослина, варто запам'ятати її зовнішній вигляд. Не варто зривати квіти, листки та плоди з дерев, про які ви нічого не знаєте. Тим паче куштувати. Таким чином можна убезпечити себе від небезпеки.

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