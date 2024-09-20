Зачем перекапывать огород осенью — как это правильно делать, советы дачникам

Дачник, перекапывающий почву на огороде. Фото: Pinterest

Осенью опытные дачники рекомендуют восстанавливать огородный участок, в частности, перекапывать его. Узнайте, зачем проводить эту процедуру и как правильно перекопать почву на огороде, чтобы в будущем получить большие урожаи овощей.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Зачем перекапывать огород в осенний сезон

Дачники с опытом советуют перекопать участки на огороде, ведь это имеет большое значение для будущего урожая. Во-первых, этот процесс радикально уменьшает количество "нежелательных гостей" в виде вредителей на огороде, а во-вторых, это снижает уровень зараженности земли.

Когда вы переворачиваете почву, наружу вылезает большое количество личинок, куколок и яиц, а это, в свою очередь, не дает им развиваться. В таком случае некоторых вредителей едят птицы, а некоторые уничтожаются из-за резкого снижения температуры воздуха.

Поэтому вопрос о том, нужно ли осенью перекапывать огород, не должен подниматься, ведь ответ на него один — обязательно!

Женщина, которая копает на огороде. Фото:

Как правильно перекапывать почву на огороде

Прежде, чем проводить эту важную процедуру на огороде, необходимо в обязательном порядке удалить весь сорняк, который растет на вашем участке. Дело в том, что даже высохшие растения могут хранить семена, а это, в свою очередь, может навредить урожаю на огороде весной.

Опытные дачники рекомендуют копать почву на глубине 15-20 сантиметров. Для проведения этой важной процедуры подойдет как обычная лопата, так и вилы. При этом, последним инструментом можно эффективно удалить корневую систему пырея, если он был на вашем огороде.

Процесс копания огорода вилами. Фото: Archzine

Напомним, мы писали о том, нужно ли поливать растения на огороде и в саду в сентябре.

Раньше мы рассказывали о том, для чего опытные дачники разбрасывают овсянку на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно восстановить структуру почвы на огороде после сбора урожая картофеля.