Навіщо перекопувати город восени — як це правильно робити, поради дачникам

Це дуже важливо — чому потрібно перекопувати город восени і як це робити
Восени досвідчені дачники рекомендують відновлювати городню ділянку, зокрема, перекопувати її. Дізнайтеся, навіщо проводити цю процедуру і як правильно перекопати ґрунт на городі, щоб у майбутньому отримати великі врожаї овочів.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Навіщо перекопувати город в осінній сезон
Дачники із досвідом радять перекопати ділянки на городі, адже це має велике значення для майбутнього врожаю. По-перше, цей процес радикально зменшує кількість "небажаних гостей" у вигляді шкідників на городі, а по-друге, це знижує рівень зараженості землі.
Коли ви перевертаєте ґрунт, назовні вилазить велика кількість личинок, лялечок і яєць, а це, в свою чергу, не дає їм розвиватися. У такому випадку деяких шкідників їдять птахи, а деякі знищуються через різке зниження температури повітря.
Тому питання про те, чи потрібно восени перекопувати город, не повинно порушуватися, адже відповідь на нього одна — обов’язково!
Як правильно перекопувати ґрунт на городі
Перш, ніж проводити цю важливу процедуру на городі, необхідно в обов’язковому порядку видалити весь бур’ян, який росте на вашій ділянці. Річ у тім, що навіть висохлі рослини можуть зберігати насіння, а це, в свою чергу, може нашкодити врожаю на городі навесні.
Досвідчені дачники рекомендують копати ґрунт на глибині в 15-20 сантиметрів. Для проведення цієї важливої процедури підійде як звичайна лопата, так і вили. При цьому останнім інструментом можна ефективно видалити кореневу систему пирія, якщо він був на вашому городі.
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