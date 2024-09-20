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Це дуже важливо — чому потрібно перекопувати город восени і як це робити

20 вересня 2024 21:48
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор
Навіщо перекопувати город восени — як це правильно робити, поради дачникам
Дачник, який перекопує ґрунт на городі. Фото: Pinterest
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор

Восени досвідчені дачники рекомендують відновлювати городню ділянку, зокрема, перекопувати її. Дізнайтеся, навіщо проводити цю процедуру і як правильно перекопати ґрунт на городі, щоб у майбутньому отримати великі врожаї овочів.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Дачники із досвідом радять перекопати ділянки на городі, адже це має велике значення для майбутнього врожаю. По-перше, цей процес радикально зменшує кількість "небажаних гостей" у вигляді шкідників на городі, а по-друге, це знижує рівень зараженості землі.

Коли ви перевертаєте ґрунт, назовні вилазить велика кількість личинок, лялечок і яєць, а це, в свою чергу, не дає їм розвиватися. У такому випадку деяких шкідників їдять птахи, а деякі знищуються через різке зниження температури повітря.

Тому питання про те, чи потрібно восени перекопувати город, не повинно порушуватися, адже відповідь на нього одна — обов’язково!

Копающая женщина на огороде
Жінка, яка копає на городі. Фото: Zoznam

Як правильно перекопувати ґрунт на городі

Перш, ніж проводити цю важливу процедуру на городі, необхідно в обов’язковому порядку видалити весь бур’ян, який росте на вашій ділянці. Річ у тім, що навіть висохлі рослини можуть зберігати насіння, а це, в свою чергу, може нашкодити врожаю на городі навесні.

Досвідчені дачники рекомендують копати ґрунт на глибині в 15-20 сантиметрів. Для проведення цієї важливої процедури підійде як звичайна лопата, так і вили. При цьому останнім інструментом можна ефективно видалити кореневу систему пирія, якщо він був на вашому городі.

Процесс копания огорода вилами
Процес копання городу вилами. Фото: Archzine

Нагадаємо, ми писали про те, чи потрібно поливати рослини на городі та в саду у вересні. 

Раніше ми розповідали про те, для чого досвідчені дачники розкидають вівсянку на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна відновити структуру ґрунту на городі після збору врожаю картоплі.

рослини поради город ґрунт

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