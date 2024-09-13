Як відновити ґрунт після вирощування картоплі — три прості способи

Збір врожаю картоплі на городі. Фото: google.com

Після збору врожаю картоплі ґрунт може бути значно виснажений, що безперечно погано позначиться на наступних посівах. Тож, земля потребує відновлення для забезпечення здорового росту майбутніх культур. Є три простих, але ефективних способи, які допоможуть відновити родючість ґрунту навіть після кількарічного вирощування картоплі.

Читайте також:

Дізнайтеся, як підтримувати здоров'я вашого ґрунту та підвищити його продуктивність, далі у нашому матеріалі.

Т ри прості способи, які відновлять родючість ґрунту

Фахівці зазначають, картоплю не варто саджати в одному й тому ж місці понад три роки поспіль. Вже на другий рік земля значно бідніє на корисні речовини, тому потребує перепочинку та відновлення.

Використану ділянку можна буде поновити одним із далі запропонованих способів:

1. Сидерати

Це один з найрозповсюдженіших способів для відновлення родючості ґрунту. Як тільки восени буде викопана картопля, їх можна засівати.

Які сидерати можна посіяти на городі після збору картоплі:

горох;

гірчиця;

фацелія;

люцерна;

конюшина;

бобові;

люпин;

буркун;

вика;

редька олійна;

ріпак;

ячмінь;

жито;

овес.

Жінка на городі. Фото: pexels.com

2. Добрива

Восени в ґрунт слід внести речовини, які потім забезпечуватимуть рослини корисними компонентами, сприяючи активному розвитку та високоврожайності. У певних випадках осіннє внесення добрив — це ще й запас живлення на зиму, що підвищує стійкість до морозів і сприяє швидшому проростанню навесні.

Найкраще зарекомендували себе органічні добрива: послід, перегній, звичайний компост. На один квадратний метр використовують відро добрива.

Звичайно, можна обрати й хімічне підживлення. Це можуть бути мінеральні, комплексні або добрива, що наситять ґрунт фосфором та калієм.

Городник удобрює ґрунт. Фото: google.com

3. Біологічно активні препарати

Це спеціальні готові засоби, які можна придбати в магазинах, де все продають для городництва. В них є необхідна кількість корисних мікроорганізмів та мікроелементів. Окрім того, вони допомагають знезаразити ґрунт від хвороб та шкідників. Після обробки землю потрібно перекопати.

Раніше ми ділилися корисною порадою, як правильно сіяти гірчицю у вересні.

Нагадаємо, ми писали, який можна посіяти сидерат у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.

Також розповідаємо, які помилки при зберіганні картоплі допускають найчастіше.