Як відновити ґрунт після вирощування картоплі — три прості способи

Виснажена земля після картоплі — три прості способи, які відновлять родючість
Після збору врожаю картоплі ґрунт може бути значно виснажений, що безперечно погано позначиться на наступних посівах. Тож, земля потребує відновлення для забезпечення здорового росту майбутніх культур. Є три простих, але ефективних способи, які допоможуть відновити родючість ґрунту навіть після кількарічного вирощування картоплі.
Дізнайтеся, як підтримувати здоров'я вашого ґрунту та підвищити його продуктивність, далі у нашому матеріалі.
Три прості способи, які відновлять родючість ґрунту
Фахівці зазначають, картоплю не варто саджати в одному й тому ж місці понад три роки поспіль. Вже на другий рік земля значно бідніє на корисні речовини, тому потребує перепочинку та відновлення.
Використану ділянку можна буде поновити одним із далі запропонованих способів:
1. Сидерати
Це один з найрозповсюдженіших способів для відновлення родючості ґрунту. Як тільки восени буде викопана картопля, їх можна засівати.
Які сидерати можна посіяти на городі після збору картоплі:
- горох;
- гірчиця;
- фацелія;
- люцерна;
- конюшина;
- бобові;
- люпин;
- буркун;
- вика;
- редька олійна;
- ріпак;
- ячмінь;
- жито;
- овес.
2. Добрива
Восени в ґрунт слід внести речовини, які потім забезпечуватимуть рослини корисними компонентами, сприяючи активному розвитку та високоврожайності. У певних випадках осіннє внесення добрив — це ще й запас живлення на зиму, що підвищує стійкість до морозів і сприяє швидшому проростанню навесні.
Найкраще зарекомендували себе органічні добрива: послід, перегній, звичайний компост. На один квадратний метр використовують відро добрива.
Звичайно, можна обрати й хімічне підживлення. Це можуть бути мінеральні, комплексні або добрива, що наситять ґрунт фосфором та калієм.
3. Біологічно активні препарати
Це спеціальні готові засоби, які можна придбати в магазинах, де все продають для городництва. В них є необхідна кількість корисних мікроорганізмів та мікроелементів. Окрім того, вони допомагають знезаразити ґрунт від хвороб та шкідників. Після обробки землю потрібно перекопати.
Раніше ми ділилися корисною порадою, як правильно сіяти гірчицю у вересні.
Нагадаємо, ми писали, який можна посіяти сидерат у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.
Також розповідаємо, які помилки при зберіганні картоплі допускають найчастіше.
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