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Виснажена земля після картоплі — три прості способи, які відновлять родючість

13 вересня 2024 20:03
Анастасія Мироненко - Редактор
Як відновити ґрунт після вирощування картоплі — три прості способи
Збір врожаю картоплі на городі. Фото: google.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Після збору врожаю картоплі ґрунт може бути значно виснажений, що безперечно погано позначиться на наступних посівах. Тож, земля потребує відновлення для забезпечення здорового росту майбутніх культур. Є три простих, але ефективних способи, які допоможуть відновити родючість ґрунту навіть після кількарічного вирощування картоплі. 

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Три прості способи, які відновлять родючість ґрунту

Фахівці зазначають, картоплю не варто саджати в одному й тому ж місці понад три роки поспіль. Вже на другий рік земля значно бідніє на корисні речовини, тому потребує перепочинку та відновлення. 

Використану ділянку можна буде поновити одним із далі запропонованих способів: 

1. Сидерати

Це один з найрозповсюдженіших способів для відновлення родючості ґрунту. Як тільки восени буде викопана картопля, їх можна засівати. 

Які сидерати можна посіяти на городі після збору картоплі:

  • горох;
  • гірчиця;
  • фацелія;
  • люцерна;
  • конюшина;
  • бобові;
  • люпин;
  • буркун;
  • вика;
  • редька олійна;
  • ріпак;
  • ячмінь;
  • жито;
  • овес.

 

Які сидерати посадити після картоплі
Жінка на городі. Фото: pexels.com

2. Добрива

Восени в ґрунт слід внести речовини, які потім забезпечуватимуть рослини корисними компонентами, сприяючи активному розвитку та високоврожайності. У певних випадках осіннє внесення добрив — це ще й запас живлення на зиму, що підвищує стійкість до морозів і сприяє швидшому проростанню навесні.

Найкраще зарекомендували себе органічні добрива: послід, перегній, звичайний компост. На один квадратний метр використовують відро добрива.

Звичайно, можна обрати й хімічне підживлення. Це можуть бути мінеральні, комплексні або добрива, що наситять ґрунт фосфором та калієм. 

 

Чим підживити ґрунт після збору картоплі
Городник удобрює ґрунт. Фото: google.com

3. Біологічно активні препарати

Це спеціальні готові засоби, які можна придбати в магазинах, де все продають для городництва. В них є необхідна кількість корисних мікроорганізмів та мікроелементів. Окрім того, вони допомагають знезаразити ґрунт від хвороб та шкідників. Після обробки землю потрібно перекопати.

 

Раніше ми ділилися корисною порадою, як правильно сіяти гірчицю у вересні.

Нагадаємо, ми писали, який можна посіяти сидерат у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.

Також розповідаємо, які помилки при зберіганні картоплі допускають найчастіше.

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