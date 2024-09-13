Как восстановить почву после выращивания картофеля — три простых способа

Истощенная земля после картофеля — три способа, которые восстановят плодородие
После сбора урожая картофеля почва может быть значительно истощена, что, безусловно, плохо скажется на последующих посевах. Поэтому земля нуждается в восстановлении для обеспечения здорового роста будущих культур. Есть три простых, но эффективных способа, которые помогут восстановить плодородие почвы даже после многолетнего выращивания картофеля.
Узнайте, как поддерживать здоровье вашего грунта и повысить его продуктивность, далее в нашем материале.
Три простых способа, которые восстановят плодородие почвы
Специалисты отмечают, что картофель не стоит сажать в одном и том же месте более трех лет подряд. Уже на второй год земля значительно беднеет на полезные вещества, поэтому она нуждается в передышке и восстановлении.
Использованный участок можно будет обновить одним из предложенных способов:
1. Сидераты
Это один из самых распространенных способов восстановления плодородия почвы. Как только осенью будет вырыт картофель, их можно засевать.
Какие сидераты можно посеять на огороде после сбора картофеля:
- горох;
- горчица;
- фацелия;
- люцерна;
- клевер;
- бобовые;
- люпин;
- донник;
- вика;
- редька масличная;
- рапс;
- ячмень;
- рожь;
- овес.
2. Удобрения
Осенью в почву следует внести вещества, которые затем будут снабжать растения полезными компонентами, способствуя активному развитию и высокоурожайности. В определенных случаях осеннее внесение удобрений — это еще и запас питания на зиму, что повышает устойчивость к морозам и способствует более быстрому прорастанию весной.
Лучше всего зарекомендовали себя органические удобрения: помет, перегной, обычный компост. На один квадратный метр используют ведро удобрения.
Конечно, можно выбрать и химическую подпитку. Это могут быть минеральные, комплексные или удобрения, насыщающие почву фосфором и калием.
3. Биологически активные препараты
Это специальные готовые средства, которые можно купить в магазинах, где все продают для огородничества. В них есть необходимое количество полезных микроорганизмов и микроэлементов. Кроме того, они помогают обеззаразить почву от болезней и вредителей. После обработки землю нужно перекопать.
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