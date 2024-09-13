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Истощенная земля после картофеля — три способа, которые восстановят плодородие

13 сентября 2024 20:03
Анастасия Мироненко - Редактор
Как восстановить почву после выращивания картофеля — три простых способа
Сбор урожая картофеля на огороде. Фото: google.com
Анастасия Мироненко - Редактор

После сбора урожая картофеля почва может быть значительно истощена, что, безусловно, плохо скажется на последующих посевах. Поэтому земля нуждается в восстановлении для обеспечения здорового роста будущих культур. Есть три простых, но эффективных способа, которые помогут восстановить плодородие почвы даже после многолетнего выращивания картофеля.

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Три простых способа, которые восстановят плодородие почвы

Специалисты отмечают, что картофель не стоит сажать в одном и том же месте более трех лет подряд. Уже на второй год земля значительно беднеет на полезные вещества, поэтому она нуждается в передышке и восстановлении.

Использованный участок можно будет обновить одним из предложенных способов:

1. Сидераты

Это один из самых распространенных способов восстановления плодородия почвы. Как только осенью будет вырыт картофель, их можно засевать.

Какие сидераты можно посеять на огороде после сбора картофеля:

  • горох;
  • горчица;
  • фацелия;
  • люцерна;
  • клевер;
  • бобовые;
  • люпин;
  • донник;
  • вика;
  • редька масличная;
  • рапс;
  • ячмень;
  • рожь;
  • овес.

 

Какие сидераты посадить после картофеля
Женщина на огороде. Фото: pexels.com

2. Удобрения

Осенью в почву следует внести вещества, которые затем будут снабжать растения полезными компонентами, способствуя активному развитию и высокоурожайности. В определенных случаях осеннее внесение удобрений — это еще и запас питания на зиму, что повышает устойчивость к морозам и способствует более быстрому прорастанию весной.

Лучше всего зарекомендовали себя органические удобрения: помет, перегной, обычный компост. На один квадратный метр используют ведро удобрения.

Конечно, можно выбрать и химическую подпитку. Это могут быть минеральные, комплексные или удобрения, насыщающие почву фосфором и калием.

 

Чем подкормить почву после сбора картофеля
Огородник удобряет почву. Фото: google.com

3. Биологически активные препараты

Это специальные готовые средства, которые можно купить в магазинах, где все продают для огородничества. В них есть необходимое количество полезных микроорганизмов и микроэлементов. Кроме того, они помогают обеззаразить почву от болезней и вредителей. После обработки землю нужно перекопать.

 

Ранее мы делились полезным советом, как правильно сеять горчицу в сентябре.

Напомним, мы писали, какой можно посеять сидерат в сентябре, чтобы повысить урожайность почвы.

Также рассказываем, какие ошибки при хранении картофеля допускают чаще всего.

земля советы удобрения огород картошка сидерат

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