Как поливать малину в августе — уловки для будущего урожая, советы дачникам

Полив малиновых кустов на огороде. Фото: art-kupe.com

Многие дачники, собирающие урожай малины на огороде, потом забывают о ее кустах, но этого делать категорически нельзя. Если вы хотите в следующем году собрать урожай этой летней ягоды, вам следует знать об определенных уловках ее ухода, в частности полива.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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В последний летний месяц и начале осеннего периода малине нужны силы, чтобы сформировать почки на следующий урожай и успеть обеспечить себя необходимыми питательными веществами. Но самым главным этапом ухода за малиновыми кустами является их полив.

Если вы хотите в будущем наслаждаться сладкой и сочной малиной, ни в коем случае не забывайте о поливе. Дело в том, что во время плодоношения малиновые кусты отдают много сил, поэтому после этого процесса хотят пить.

Большой урожай сочной малины. Фото: Pinterest

Важные правила полива малины

Если на улице жара стоит уже очень долго, малину следует поливать один раз в три дня. Если время от времени идут дожди, количество полива следует сократить до одного раза в неделю. Воду нужно наливать так, чтобы она проникла на 30-40 сантиметров в грунт.

Процесс полива малиновых кустов на огороде. Фото: Freepik

Опытные дачники советуют использовать капельный полив, а если у вас нет этой системы, можно поливать малиновые кусты со шланга. Но нужно быть осторожными, чтобы не залить их, ведь от чрезмерного количества воды ягоды начнут гнить.

Ни в коем случае нельзя поливать почву, где у вас растут малиновые кусты, когда на улице начались заморозки или дожди.

Уловки ухода за малиной

Как только на кустах появились плоды, подпитайте ягоду пеплом, ведь он очень полезен для растений.

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